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27 мая 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 69,3621 руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43792 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3621 руб. Минимальный курс евро составил 66,9 руб., максимальный - 71,6975 руб. Было заключено 46637 сделок. Объем торгов составил 126453,55 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,69 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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