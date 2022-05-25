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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 13 мая по 20 мая на 1019 тыс. баррелей, бензина - упали на 482 тыс. баррелей
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25 мая 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 13 мая по 20 мая на 1019 тыс. баррелей, бензина - упали на 482 тыс. баррелей
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25 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1019 тыс. баррелей - до 419,801 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 482 тыс. баррелей и составили 219,707 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1657 тыс. баррелей, достигнув 106,921 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2129 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1641 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1019 тыс. баррелей - до 419,801 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 482 тыс. баррелей и составили 219,707 млн... читать дальше
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