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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 6 мая по 13 мая на 3394 тыс. баррелей, бензина - упали на 4779 тыс. баррелей
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18 мая 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 6 мая по 13 мая на 3394 тыс. баррелей, бензина - упали на 4779 тыс. баррелей
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18 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3394 тыс. баррелей - до 420,82 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4779 тыс. баррелей и составили 220,189 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1235 тыс. баррелей, достигнув 105,264 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1400 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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