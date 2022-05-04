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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 22 апреля по 29 апреля на 1303 тыс. баррелей, бензина - упали на 2230 тыс. баррелей
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04 мая 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 22 апреля по 29 апреля на 1303 тыс. баррелей, бензина - упали на 2230 тыс. баррелей
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4 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1303 тыс. баррелей - до 415,727 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2230 тыс. баррелей и составили 228,575 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2344 тыс. баррелей, достигнув 104,942 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1387 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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