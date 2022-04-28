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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 961,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2820,84 млрд руб.
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28 апреля 2022 года 09:42

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 961,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2820,84 млрд руб.

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28 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 апреля составили по Российской Федерации 961,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 863,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1044 млрд руб., в том числе по Московскому региону 939,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 апреля составили 2820,84 млрд руб. против 2534,60384 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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