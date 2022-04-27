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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 15 апреля по 22 апреля на 691 тыс. баррелей, бензина - упали на 1573 тыс. баррелей
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27 апреля 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 15 апреля по 22 апреля на 691 тыс. баррелей, бензина - упали на 1573 тыс. баррелей
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27 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей - до 414,424 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1573 тыс. баррелей и составили 230,805 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1449 тыс. баррелей, достигнув 107,286 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали стабильности запасов нефти, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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27 апреля 2022 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43884,989 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1528,545 млрд руб., или на...
.27 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7738 руб. Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,866 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5125 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1242 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,21 руб. Было заключено 8933 сделки.... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:04
Безработица в России в марте 2022 года осталась на уровне февраля в 4,1% - минимального значения за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован... читать дальше
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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2022 года составил 2,6% в годовом выражении после повышения на 1,9% в январе, на 3,6% в декабре, на 3,4% в ноябре, 0,6% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:03
За период с 16 по 22 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем в РФ подешевела на 0,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены на эту продукцию снизились на 0,9%. В том числе на неделе с 16 по 22 апреля... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:02
В марте 2022 года оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за март 2021 года на 2,3% - до 3 трлн 755,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя замедлился после повышения на 5,7% в феврале. Ранее... читать дальше
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Цены производителей на бензин в РФ в марте по сравнению с предыдущим месяцев упали на 15,7% после снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали на 18,2%, сообщает Росстат. В марте по сравнению с февралем... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:01
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2022 года вырос на 1,9% в годовом выражении после роста на 5,4% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м квартале показатель увеличился на... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:01
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2022 года в добывающих производствах снизился до 0% с 1,3%, в обрабатывающих производствах - не изменился и составил минус 2,0%, говорится в сообщении Федеральной... читать дальше
.27 апреля 2022 года 19:00
Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 16 по 22 апреля не изменились. На двух предыдущих неделях цены потеряли по 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше
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За период с 16 по 22 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,25% против роста на 0,2% неделей ранее (с 9 по 15 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года - 11,32%. В апреле 2021... читать дальше
.27 апреля 2022 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 4,56% и составил 2424,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 4,92% - до 1049,04 пункта. Европейские фондовые индикаторы начали... читать дальше
.27 апреля 2022 года 18:49
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства докапитализировать "Аэрофлот" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, ДОМ.РФ и Газпромбанку. В этом году. Уже решение... читать дальше
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Силуанов: Минфин пока не обсуждал вопрос разблокировки иностранных инвесторов на российских торговых площадках
Минфин пока не обсуждал вопрос разблокировки иностранных инвесторов на российских торговых площадках, сообщил в среду на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Пока не могу сказать, мы не обсуждали, все будет зависеть от хода развития событий наших внешних", -... читать дальше
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