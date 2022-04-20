.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 8 апреля по 15 апреля на 8020 тыс. баррелей, бензина - упали на 761 тыс. баррелей
.
20 апреля 2022 года 17:37
Запасы нефти в США упали за период с 8 апреля по 15 апреля на 8020 тыс. баррелей, бензина - упали на 761 тыс. баррелей
|0
20 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8020 тыс. баррелей - до 413,733 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 761 тыс. баррелей и составили 232,378 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2664 тыс. баррелей, достигнув 108,735 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6133 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб., максимальный - 78,78 руб. Было... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:58
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. "Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:49
РФ может выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд руб. Такие параметры рассматриваются в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, сообщил... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:41
Спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке нужно поддержать и увеличить, главным образом, за счет роста объемов строительства, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса в среду, проходящем в режиме... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:37
Запасы нефти в США упали за период с 8 апреля по 15 апреля на 8020 тыс. баррелей, бензина - упали на 761 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8020 тыс. баррелей - до 413,733 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 761 тыс. баррелей и составили 232,378 млн... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:32
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий РФ во Всемирной торговой организации на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российской металлургии, которые, по его словам, противоречат нормам... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:25
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:05 мск поднялся на 188,67 пункта (0,54%) и составил 35099,87 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,65 пункта (0,01%)... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:22
Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 2,7% и составили 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный уровень с июня 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в феврале... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:20
Средства населения в российских банках в марте сократились на умеренные 236 млрд рублей (-0,7%), что говорит о стабилизации ситуации после масштабного оттока в феврале (-1,2 трлн рублей, или -3,5%), говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". В первом... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:18
ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4867,2 (-121,08) руб./грамм; на серебро - 64,22 (-0,96) руб./грамм; на платину - 2505,47 (+23,08) руб./грамм; на палладий - 5843,61 (-206,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 апреля 2022 года 17:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 83,2705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 269,69 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 апреля 2022 года 17:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 77,0809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 194,78 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 апреля 2022 года 17:11
Глобальный спрос на серебро в промышленных целях в 2021 году увеличился на 9% и составил рекордные 508,2 млн унций, говорится в отчете отраслевой организации Silver Institute, подготовленном аналитиками компании Metals Focus. Промышленный спрос на серебро начал... читать дальше
.20 апреля 2022 года 17:05
Корпоративный кредитный портфель российских банков в марте сократился на 171 млрд рублей (или на 0,3%) после роста на 1 трлн 278 млрд рублей (+2,4%) в феврале, следует из обзора ЦБ "О развитии банковского сектора". Снижение корпоративного кредитования в марте регулятор... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:54
Ипотечное кредитование в России пока не снижает темпов: в марте, по предварительным данным, оно выросло на 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". Рост ипотеки в марте произошел благодаря росту выдач в рамках двух... читать дальше
.20 апреля 2022 года 16:46
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в марте 2022 года подскочили на 6,7% в годовом выражении после роста на 5,7% в феврале, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.