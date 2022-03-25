Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1271,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3749,68 млрд руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 марта составили по Российской Федерации 1271,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1166,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1454,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1373,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 марта составили 3749,68 млрд руб. против 3945,01348 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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