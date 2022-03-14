Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 120,5306 руб.

Минимальный курс евро составил 115,6575 руб., максимальный - 125,7 руб. Было заключено 4823 сделки. Объем торгов составил 42882,25 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 119,95 руб. за евро.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,5306 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,5306 руб. Минимальный курс евро составил 115,6575 руб., максимальный - 125,7 руб. Было заключено 4823... Минимальный курс евро составил 115,6575 руб., максимальный - 125,7 руб. Было заключено 4823... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 18,1814 руб. Минимальный курс юаня составил 17,4278 руб., максимальный - 20 руб. Было заключено 36545 сделок.... Минимальный курс юаня составил 17,4278 руб., максимальный - 20 руб. Было заключено 36545 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,586 руб. Минимальный курс доллара США составил 109,95 руб., максимальный - 117 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 109,95 руб., максимальный - 117 руб. Была заключена... читать дальше

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Кондитерская фабрика итальянской Ferrero, расположенная во Владимирской области, продолжает работу. "Компания временно приостановила в России второстепенные виды коммерческой деятельности, такие как размещение рекламы и промомероприятия. Фабрика во Владимирской области... читать дальше

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Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён, сообщает вице-премьер Виктория Абрамченко в телеграм-канале. "Завизировала внесённые Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31... "Завизировала внесённые Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31... читать дальше

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Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании объявило все криптовалютные банкоматы в стране незаконными и постановило их закрыть, сообщает BBC. Согласно заявлению FCA, ни одна компания в... Согласно заявлению FCA, ни одна компания в... читать дальше

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Минпромторг РФ подготовил ряд предложений, направленных на поддержку российских производителей в рамках госзакупок, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами министерства. По словам источника, Минпромторг сформировал свой план мероприятий по обеспечению... По словам источника, Минпромторг сформировал свой план мероприятий по обеспечению... читать дальше

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Совет директоров "Роснефти" решил возобновить программу buyback, продлив срок ее реализации до 31 декабря 2023 г., говорится в сообщении компании. "Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций... "Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций... читать дальше

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Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях в марте сократился в четыре раза по сравнению с прошлым годом и в 16 раз - по сравнению с тем же месяцем 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "На табло крупнейших российских... "На табло крупнейших российских... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32081 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,7964 руб. Минимальный курс доллара США составил 110,005 руб., максимальный - 117 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 110,005 руб., максимальный - 117 руб. Было... читать дальше

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Решения о запуске маркировки новых категорий товаров пока приниматься не будут, а уже начатые эксперименты будут продлены, заявила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. "В... "В... читать дальше

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Россия с 15 марта по 30 июня может запретить экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. "Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных... "Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут при открытии рынка в понедельник, инвесторы следят за событиями на Украине и ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщалось, в понедельник начался очередной, четвертый раунд переговоров между российской и... Как сообщалось, в понедельник начался очередной, четвертый раунд переговоров между российской и... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по МСФО снизилась более чем в 3,1 раза - до 2,5 млрд рублей за 2021 год по сравнению с 2020 годом, следует из отчета страховщика. Страховые премии брутто выросли на 17,1% - до 125,9 млрд рублей. Страховые выплаты по урегулированным... Страховые премии брутто выросли на 17,1% - до 125,9 млрд рублей. Страховые выплаты по урегулированным... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA завершил 2021 год с чистой прибылью на фоне роста выручки почти на 39%, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль составила 294,3 млн евро против убытка в 54 млн евро годом ранее и прибыли в 256 млн евро в допандемийном 2019 году.... Чистая прибыль составила 294,3 млн евро против убытка в 54 млн евро годом ранее и прибыли в 256 млн евро в допандемийном 2019 году.... читать дальше

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