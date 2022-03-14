.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 120,5306 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
Спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза
Спрос на займы со стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос в 1,5 раза, рассказали "Известиям" в топ-10 микрофинансовых организаций. Причины участники рынка видят в желании россиян купить...
 
НСПК пытается поддержать безналичный оборот
В конце прошлой недели Национальной системы платежных карт (НСПК) разъяснила банкам, кому и по каким тарифам они будут платить за трансакции по картам международных платежных систем (МПС). На прошлой неделе Visa и Mastercard остановили работу в...
 
Продолжит ли дорожать домашний интернет
Домашний интернет в России подорожал на 2-10%. Как объясняют участники рынка и эксперты, причины этого - повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения "закона...
 
14 марта 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 120,5306 руб.

 0  
14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,5306 руб.

Минимальный курс евро составил 115,6575 руб., максимальный - 125,7 руб. Было заключено 4823 сделки. Объем торгов составил 42882,25 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 119,95 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
14 марта 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 марта выросла на 0,00% и составила 42024,595 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42024,595 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,000 млрд руб., или на...
.
14 марта 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 120,5306 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 120,5306 руб.

Минимальный курс евро составил 115,6575 руб., максимальный - 125,7 руб. Было заключено 4823...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 18,1814 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 18,1814 руб.

Минимальный курс юаня составил 17,4278 руб., максимальный - 20 руб. Было заключено 36545 сделок....    читать дальше
.
14 марта 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 112,586 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,586 руб.

Минимальный курс доллара США составил 109,95 руб., максимальный - 117 руб. Была заключена...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 19:03
Кондитерская фабрика итальянской Ferrero продолжает работать в РФ
Кондитерская фабрика итальянской Ferrero, расположенная во Владимирской области, продолжает работу. "Компания временно приостановила в России второстепенные виды коммерческой деятельности, такие как размещение рекламы и промомероприятия. Фабрика во Владимирской области...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:52
Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешен
Вывоз зерна из РФ в пределах квоты по отдельным лицензиям будет разрешён, сообщает вице-премьер Виктория Абрамченко в телеграм-канале.

"Завизировала внесённые Минпромторгом акты по запрету вывоза за пределы Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца до 31...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:45
Британский регулятор объявил криптовалютные банкоматы в стране незаконными и постановил их закрыть
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании объявило все криптовалютные банкоматы в стране незаконными и постановило их закрыть, сообщает BBC.

Согласно заявлению FCA, ни одна компания в...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:34
Минпромторг подготовил предложения, направленные на поддержку российских производителей в рамках госзакупок
Минпромторг РФ подготовил ряд предложений, направленных на поддержку российских производителей в рамках госзакупок, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами министерства.

По словам источника, Минпромторг сформировал свой план мероприятий по обеспечению...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:25
"Роснефть" возобновляет программу buyback
Совет директоров "Роснефти" решил возобновить программу buyback, продлив срок ее реализации до 31 декабря 2023 г., говорится в сообщении компании.

"Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:07
Пассажиропоток авиакомпаний РФ на международных направлениях в марте упал в четыре раза - АТОР
Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях в марте сократился в четыре раза по сравнению с прошлым годом и в 16 раз - по сравнению с тем же месяцем 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На табло крупнейших российских...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 112,7964 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32081 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 112,7964 руб.

Минимальный курс доллара США составил 110,005 руб., максимальный - 117 руб. Было...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 17:51
Решения о запуске маркировки новых товаров пока приниматься не будут - Минпромторг РФ
Решения о запуске маркировки новых категорий товаров пока приниматься не будут, а уже начатые эксперименты будут продлены, заявила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"В...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 17:42
Россия до 30 июня может запретить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы
Россия с 15 марта по 30 июня может запретить экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

"Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 17:29
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов
Американские фондовые индексы растут при открытии рынка в понедельник, инвесторы следят за событиями на Украине и ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, в понедельник начался очередной, четвертый раунд переговоров между российской и...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 17:23
"Росгосстрах" сократил чистую прибыль по МСФО в 2021 году более чем в 3 раза
Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" по МСФО снизилась более чем в 3,1 раза - до 2,5 млрд рублей за 2021 год по сравнению с 2020 годом, следует из отчета страховщика.

Страховые премии брутто выросли на 17,1% - до 125,9 млрд рублей. Страховые выплаты по урегулированным...    читать дальше
.
14 марта 2022 года 17:12
Чистая прибыль Prada в 2021 году составила 294 млн евро против убытка годом ранее
Итальянский дом моды Prada SpA завершил 2021 год с чистой прибылью на фоне роста выручки почти на 39%, сообщается в отчетности компании.

Чистая прибыль составила 294,3 млн евро против убытка в 54 млн евро годом ранее и прибыли в 256 млн евро в допандемийном 2019 году....    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.