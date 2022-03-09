ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 марта в размере 116,0847 руб.

9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 марта, составляет 116,0847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1027,23 коп.

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Потребительские цены на смартфоны в России с 26 февраля по 4 марта выросли на 9,64%, сообщил Росстат. Неделей ранее рост цен составлял 3,82%. Цены на телевизоры в РФ повысились на 14,97% (неделей ранее - на 4,08%). Цены на телевизоры в РФ повысились на 14,97% (неделей ранее - на 4,08%). Напольные электропылесосы за неделю подорожали... Напольные электропылесосы за неделю подорожали...

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг на фоне падения цен на нефть накануне, которое ослабило опасения по поводу ускорения инфляции. В четверг цены на нефть вернулись к росту, постепенно восстанавливаясь... В четверг цены на нефть вернулись к росту, постепенно восстанавливаясь... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется в паре с евро после существенного падения накануне, дешевеет в паре с японской иеной. По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару опустился до $1,1056 по сравнению с $1,1076 на закрытие предыдущей сессии. Накануне... По состоянию на 9:13 мск курс евро к доллару опустился до $1,1056 по сравнению с $1,1076 на закрытие предыдущей сессии. Накануне... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности автодилера "Рольф" на уровне "ruA", изменило прогноз по рейтингу на негативный и сняло статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне... читать дальше

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Российские инвесторы в возобновляемую энергетику считают необходимым пересмотр "ряда параметров" поддержки отрасли, в текущих обстоятельствах предлагают также продлить срок нештрафуемого опоздания со вводами. "В текущей ситуации изоляции национальной экономики с... "В текущей ситуации изоляции национальной экономики с... читать дальше

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Правительство РФ одобрило в среду законопроект, устанавливающий после 2022 года использование максимальной ключевой ставки за налоговый период для исчисления НДФЛ на процентный доход по вкладам в банках, а не на первое число периода, как это установлено сейчас, говорится в... читать дальше

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ООО "ТФМ" (Владивосток) установило ставку 10-го купона 10-летних облигаций серии БО-001-01 объемом 20 млн рублей на уровне 22% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... Выпуск был размещен в декабре 2019 года по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс.... читать дальше

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Подкомиссия правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение разрешить российским кредитным организациям кредитовать производства российских дочек компаний из недружественных стран. Вопрос о кредитовании резидентов, находящихся под контролем... Вопрос о кредитовании резидентов, находящихся под контролем... читать дальше

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Госдума готова в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о предоставлении права правительству устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок, заявил председатель... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом после падения по итогам предыдущих четырех сессий. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 653,61 пункта (2%) и составил 33286,25... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 653,61 пункта (2%) и составил 33286,25... читать дальше

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Цены на нефть растут утром в четверг, постепенно восстанавливаюсь после резкого падения накануне из-за сообщений о потенциальном увеличении предложения. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $114,53 за... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $114,53 за... читать дальше

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Две трети стратегических нефтяных запасов, о высвобождении которых приняли решение страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА), придется на нефть, остальное - на нефтепродукты, сообщается на сайте МЭА. Так, из общего объема в 62,7 млн барр., нефть... Так, из общего объема в 62,7 млн барр., нефть... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International Inc. (PMI) приостанавливает запланированные инвестиции в РФ, включая запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. PMI также активизировала планы по сокращению производственных... PMI также активизировала планы по сокращению производственных... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $18,92 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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