Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,2407 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,5975 руб., максимальный - 76,99 руб. Было заключено 90095 сделок. Объем торгов составил 388853,53 млн руб., что на 125% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,1775 руб. за доллар США.

14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2407 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61092,596 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1828,891 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,9942 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6387 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 555 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,6387 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 555 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,2407 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,5975 руб., максимальный - 76,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,5975 руб., максимальный - 76,99 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10008 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,2809 руб. Минимальный курс евро составил 86,6825 руб., максимальный - 88,14 руб. Было заключено 11297... Минимальный курс евро составил 86,6825 руб., максимальный - 88,14 руб. Было заключено 11297... читать дальше

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Российский рынок акций, демонстрировавший с утра уверенный рост, завершил пятницу в глубоком минусе. Европейские рынки акций в основном весь день торговались в красной зоне. Европейские рынки акций в основном весь день торговались в красной зоне. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе опустился до 68,8 пункта по сравнению с 70,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это практически самый низкий уровень за последнее... читать дальше

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Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2022 года будет проиндексирован на 20 копеек: с текущих 2,34 руб./км до 2,54 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство... читать дальше

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В январе-ноябре 2021 года экспорт черных металлов из РФ вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,7% - до 39,5 млн тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В стоимостном выражении этот показатель увеличился на 85%. В стоимостном выражении этот показатель увеличился на 85%. В... В...

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В декабре объем промышленного производства в США сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.... читать дальше

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Потенциальный запрет США на любые транзакции с российским госдолгом для американцев ослабит рубль на 3-6% по сравнению с базовым сценарием "Ренессанс Капитала", считают аналитики инвесткомпании. Речь идет о бумагах, которые будут выпущены после вступления в силу... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снижаются в пятницу на фоне слабых статданных, а также неоднородной корпоративной отчетности. Nasdaq Composite, также опускавшийся в начале торгов, перешел к росту. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0873 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,525 руб., максимальный - 76,915 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,525 руб., максимальный - 76,915 руб. Было... читать дальше

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Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. Рост в нефтегазовом секторе составил 1,8%, в ненефтяном секторе - 7,2%. Рост в нефтегазовом секторе составил 1,8%, в ненефтяном секторе - 7,2%. По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 2021 год... По данным статистики, номинальный объем ВВП Азербайджана за 2021 год... читать дальше

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Первый зампред, куратор финансовых рынков в Центробанке Сергей Швецов, покидающий свой пост с 21 марта, войдет в наблюдательный совет "Московской биржи" и станет его председателем, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сейчас набсовет возглавляет Олег... Сейчас набсовет возглавляет Олег... читать дальше

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Новым гендиректором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вместо уходящего в ЦБ Юрия Исаева станет его первый заместитель Андрей Мельников, кандидатура которого будет рассмотрена на внеочередном совете директоров госкорпорации, говорится в сообщении АСВ. Исаев... Исаев... читать дальше

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Первый зампред Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Центробанка и покидает свой пост с 21 марта 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, приведенным в сообщении, Швецов "играл ключевую роль в... По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, приведенным в сообщении, Швецов "играл ключевую роль в... читать дальше

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