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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0873 руб.
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14 января 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0873 руб.

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14 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0873 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,525 руб., максимальный - 76,915 руб. Было заключено 23259 сделок. Объем торгов составил 109528,12 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,1125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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