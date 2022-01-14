Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 января

14 января. FINMARKET.RU -РФ с 15 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4438,92 (+69,84) руб./грамм; на серебро - 56,62 (+2,09) руб./грамм; на платину - 2384,8 (+54,49) руб./грамм; на палладий - 4586,91 (+60,55) руб./грамм.

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Банк Финсервис" на уровне ruBBB-. По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Как отмечается рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций,... Как отмечается рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций,... читать дальше

.

Чистая прибыль американской инвесткомпании BlackRock Inc. (крупнейшая в мире по объему активов под управлением) в октябре-декабре выросла почти на 6% и составила $1,64 млрд, или $10,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,55 млрд, или $10,02 на акцию, за аналогичный период... читать дальше

.

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года достиг 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Рост объема перевалки сухих грузов (+2%) был... читать дальше

.

Евро активно дорожает на "Московской бирже" в пятницу днем, его курс впервые с 20 июля 2021 года поднимался выше 88 руб. Доллар также демонстрирует высокие темпы роста, торгуясь по направлению к 77 руб./$1. Курс евро в 15:02 мск составил 88,025 руб., что на 69,75... Курс евро в 15:02 мск составил 88,025 руб., что на 69,75... читать дальше

.

В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $667,25 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 17 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 2,12 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В понедельник, 17 января, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 54,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Нефтяные цены повышаются днем после непродолжительного периода снижения утром. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 мск составляла $85,11 за баррель, что на $0,64 (0,76%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 мск составляла $85,11 за баррель, что на $0,64 (0,76%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила индексацию страховой пенсии по старости в 2022 году на 8,6%, сообщил в пятницу журналистам первый зампред Госдумы Александр Жуков. "Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения... "Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,0014 руб. Минимальный курс евро составил 86,62 руб., максимальный - 87,915 руб. Было заключено 3713 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,62 руб., максимальный - 87,915 руб. Было заключено 3713 сделок.... читать дальше

.

В январе-ноябре 2021 года экспорт из РФ необработанной древесины сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в физическом объеме на 2,6% - до 13 млн 173,4 тыс. куб. м, и вырос в стоимостном - на 10,2% - до $984,9 млн, говорится в материалах Федеральной таможенной... читать дальше

.

Транспорт нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО "Транснефть" в 2021 году увеличился на 2,9% по сравнению с уровнем 2020 года и составил 38,9 млн тонн, сообщила компания. "Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов произошло за счет... "Увеличение объемов транспортировки нефтепродуктов произошло за счет... читать дальше

.

ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4438,92 (+69,84) руб./грамм; на серебро - 56,62 (+2,09) руб./грамм; на платину - 2384,8 (+54,49) руб./грамм; на палладий - 4586,91 (+60,55) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Россия в январе-ноябре 2021 года увеличила импорт мяса птицы, рыбы, растительного масла, сыров и творога, следует из данных Федеральной таможенной службы. Как сообщила ФТС, импорт мяса птицы (свежего и мороженого) за 11 месяцев вырос на 3,8%, до 220 тыс. тонн, или на... Как сообщила ФТС, импорт мяса птицы (свежего и мороженого) за 11 месяцев вырос на 3,8%, до 220 тыс. тонн, или на... читать дальше

.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили последние торги этой недели снижением. Динамика рынка совпала с американскими фондовыми индексами, упавшими под давлением акций технологических компаний. Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite... Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 64,11 пункта (1,745%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3610,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3722,53 (+1,3%) пункта,... читать дальше

.