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06 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7288 руб.
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6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7288 руб. Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок. Объем торгов составил 14941,04 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,2975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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06 января 2022 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62780,269 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1257,578 млрд руб., или на...
.06 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7288 руб. Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок.... читать дальше
.06 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... читать дальше
.06 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0483 руб. Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок.... читать дальше
.06 января 2022 года 18:57
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.06 января 2022 года 18:43
Нефтяные котировки активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии. В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для... читать дальше
.06 января 2022 года 18:38
Выдача потребкредитов в январе-ноябре 2021 года выросла на 15,1%. За 11 месяцев было выдано 15,09 млн потребительских кредитов по сравнению с 13,11 млн в январе-ноябре 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный рост во многом... читать дальше
.06 января 2022 года 18:29
Американский рынок акций торгуется в минусе, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новую порцию макроэкономической статистики. Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что... читать дальше
.06 января 2022 года 18:25
В ноябре 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 5,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 23,7%. В странах ЕС цены... читать дальше
.06 января 2022 года 18:21
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2021 года снизился до 62 пунктов с ноябрьского уровня в 69,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше
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Цена основных мировых криптовалют снижается сегодня после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой центробанка США. Курс биткойна к 17:23 мск снизился на 1,53% до $42 950, свидетельствуют данные... читать дальше
.06 января 2022 года 17:24
Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре повысился до $80,2 млрд по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в $67,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, показатель вырос на 19%. Эксперты, опрошенные Trading Economics,... читать дальше
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.06 января 2022 года 17:05
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.06 января 2022 года 16:41
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