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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 24 декабря по 31 декабря на 2144 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10128 тыс. баррелей
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05 января 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 24 декабря по 31 декабря на 2144 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10128 тыс. баррелей
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5 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2144 тыс. баррелей - до 417,851 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10128 тыс. баррелей и составили 232,787 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 4418 тыс. баррелей, достигнув 126,846 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3650 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1750 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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05 января 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 января снизилась на 0,48% и составила 64037,847 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64037,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 311,789 млрд руб., или на...
.05 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,883 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8172 руб., максимальный - 12,218 руб. Было заключено 175 сделок.... читать дальше
.05 января 2022 года 19:15
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.05 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6899 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 75,8725 руб. Была... читать дальше
.05 января 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 24 декабря по 31 декабря на 2144 тыс. баррелей, бензина - выросли на 10128 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2144 тыс. баррелей - до 417,851 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10128 тыс. баррелей и составили 232,787 млн баррелей,... читать дальше
.05 января 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,97 пункта (0,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3846,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84 (+0,03%) пункта,... читать дальше
.05 января 2022 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,07 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3840,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84 (+0,03%) пункта,... читать дальше
.05 января 2022 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,1 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3865,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84... читать дальше
.05 января 2022 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 января составил 75,6815 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6815 руб. По... читать дальше
.05 января 2022 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,2 пункта (0,263%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3863,29 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 11,57 пункта (0,713%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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.04 января 2022 года 19:45
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.04 января 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7624 руб. Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок.... читать дальше
.04 января 2022 года 19:05
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