.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря
.
ГЛАВНОЕ
Доступность продовольствия - ключевой критерий эффективности властей
Путин назвал доступность продовольствия и повышение объемов производства ключевым критерием эффективности властей в борьбе с ростом цен. Президент РФ также заявил о полном восстановлении рынка труда в России
 
Вклады для малоимущих могут ограничить 300 тыс. руб.
На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200-300 тыс. рублей, сказали "Известиям" в ряде крупных банков. В ЦБ в конце ноября предложили создать специальные банковские вклады для людей с невысокими доходами. При этом у...
 
Бизнес будет отчитываться о выручке по видам деятельности
Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) 1 декабря поручал Минэкономразвития и ФНС подготовить изменения в систему применения бизнесом кодов ОКВЭД....
 
В ЦБ придумали, как защитить россиян от телефонных мошенников
Банк России хочет создать Единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Об этом говорится в основных направлениях развития финансового рынка до 2024 года, опубликованных регулятором, пишет "Российская газета". С помощью...
 
06 декабря 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря

 0
6 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4218,93 (+14,18) руб./грамм; на серебро - 52,94 (-0,16) руб./грамм; на платину - 2212,2 (-25,91) руб./грамм; на палладий - 4215,97 (-68,21) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 декабря 2021 года 16:42
Топ-10 страховых компаний РФ за 9 месяцев нарастили сборы на 22%
Сборы топ-10 российских страховых компаний в январе-сентябре 2021 года выросли на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 990,1 млрд рублей, следует из статистики Банка России.

Выплаты 10-ти крупнейших страховщиков увеличились на 32,2% и достигли...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 16:37
ВТБ разместил 29,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-151 на 14,6 млрд рублей
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-151 на 14 млрд 622,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 16:18
Новый канцлер Австрии Нехаммер вступил в должность
Новый канцлер Австрии, представитель Австрийской народной партии Карл Нехаммер, в понедельник вступил в должность, сообщает австрийский телеканал ORF.

Глава МИД Александр Шалленберг, который в переходный период (менее двух месяцев) исполнял обязанности канцлера,...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 6 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 85,67 пункта (2,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3827,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3937,53 (+0,63%) пункта,...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,05/74,43 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,05/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.
06 декабря 2021 года 15:57
Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики индексов
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленные изменения в понедельник.

Давление на индексы Гонконга и Шанхая оказало предупреждение китайского застройщика China Evergrande Group о том, что у него могут закончиться...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:48
Планы ЕС по переходу на электромобили ставят под угрозу 500 тыс. рабочих мест
Полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой из-за планов Европейского союза запретить эксплуатацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, утверждают европейские поставщики автомобилей.

Их заявление пополнило список предупреждений о последствиях...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:37
Комитет Госдумы доработал законопроект об "антиотмывочной" платформе ЦБ РФ
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии отнесения...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,64 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб.
Во вторник, 7 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 4,2 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:30
Во вторник, 7 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 61,22 млрд руб.
Во вторник, 7 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 61,22 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:29
Китай увеличил сбор зерновых культур на 2%
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Китае за 2021 год составил 682,85 млн тонн, увеличившись на 2% относительно прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) в понедельник.

Таким образом, сбор зерновых в стране превышает 650 млн...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:22
Страны ЕС потратили в прошлом году на оборону рекордные 196 млрд евро
Европейское оборонное агентство (ЕОА) в своем ежегодном докладе сообщило, что расходы на цели обороны 26 стран Европейского союза, входящих в агентство, увеличились в 2020 году на 5% (до рекордных 198 млрд евро) по сравнению с 2019 годом. В целом их оборонные расходы растут...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,1971 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1971 руб.

Минимальный курс евро составил 82,9975 руб., максимальный - 83,4625 руб. Было заключено 2503...    читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:06
НБК третий день подряд предоставил банкам 10 млрд юаней через обратное РЕПО
Народный банк Китая (ЦБ страны) сегодня предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,57 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Такой объем ликвидности НБК предоставляет третий день подряд.

Процентная ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на уровне 2,2%...
.
06 декабря 2021 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 декабря
ЦБ РФ с 7 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4218,93 (+14,18) руб./грамм; на серебро - 52,94 (-0,16) руб./грамм; на платину - 2212,2 (-25,91) руб./грамм; на палладий - 4215,97 (-68,21) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.