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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 4 декабря в размере 83,2406 руб.
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03 декабря 2021 года 13:34
ЦБ РФ установил курс евро с 4 декабря в размере 83,2406 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 83,2406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,99 коп. Это автоматическое сообщение.
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03 декабря 2021 года 14:05
По итогам 9 месяцев прибыль российских страховщиков сократилась к уровню аналогичного периода 2020 года на 17,7% - до 189,7 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за 3-й квартал этого года, подготовленном Банком... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:43
Практически каждый пятый россиянин (19%) старше 45 лет после выхода на пенсию хотел бы продолжить работать, даже если уровень доходов будет позволять полностью уйти на заслуженный отдых, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:34
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 83,2406 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 декабря 2021 года 13:34
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 декабря, составляет 73,7426 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,11 коп. Это автоматическое сообщение.
.03 декабря 2021 года 13:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:23
Экспорт пшеницы из РФ в ноябре составил около 2,95 млн т, что ниже среднего для этого месяца за 5 лет - эксперты
Экспорт пшеницы из РФ в ноябре оказался ниже среднегодового значения для этого месяца за 5 лет. Цены на зерно на внутреннем рынке остаются ниже уровня декабря 2020 года, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:22
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "СИБУР Холдинг" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "В октябре 2021 года СИБУР закрыл сделку по объединению с АО "ТАИФ", в состав... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,73 пункта (0,018%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3948,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3976,74 (+0,74%) пункта,... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:14
Розничные продажи в еврозоне в октябре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда их снижение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:05
Правительство России утвердило правила отбора наиболее важных и перспективных туристических маршрутов, они вступят в силу 1 июля 2022 года, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров. "Самые значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут... читать дальше
.03 декабря 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,326 руб.
Минимальное значение за неделю (с 26 ноября по 3 декабря) - 74,326 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,28 руб. Это автоматическое сообщение.
.03 декабря 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 3 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,32/74,26 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,32/74,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...
.03 декабря 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,02/74,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,02/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...
.03 декабря 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,68/84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 72...
.03 декабря 2021 года 12:57
Сегодня фондовые рынки стран Западной Европы торгуются в плюсе и могут завершить ростом неделю, несмотря на распространение нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон", которое, как боятся многие, может негативно сказаться на экономике. Сводный индекс крупнейших... читать дальше
.03 декабря 2021 года 12:52
В 2022 году прожиточный минимум в Петербурге составит 13 тыс. 160 рублей, сообщается в опубликованных сегодня поправках к постановлению городского правительства о величине прожиточного минимума. "Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге на 2022 год:... читать дальше
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