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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
Инфляционные ожидания населения и бизнеса в ноябре немного снизились
В ноябре инфляционные ожидания населения немного снизились, но сохранились вблизи многолетнего максимума, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились, оставаясь высокими, говорится в комментарии Банка России. "В ноябре...
 
Аналитики предрекают банкам рекордную прибыль в 2022 году
По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), пишут...
 
Банки начали снижать лимиты по картам
Банки начали сокращать лимиты кредитных карт, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В октябре средний лимит по сравнению с сентябрем уменьшился с 73,3 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Это следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" для...
 

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26 ноября 2021 года 20:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 ноября снизилась на 2,83% и составила 61980,803 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61980,803 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1801,948 млрд руб., или на...
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26 ноября 2021 года 20:01
Газпромбанк завершил размещение двух выпусков валютных облигаций для квалинвесторов
Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение субординированных облигаций серий ГПБ-Т2-02Е и ГПБ-Т2-04Д, говорится в сообщениях кредитной организации.

Объем размещения бондов ГПБ-Т2-02Е составил 396 облигаций номиналом 150 тыс. евро, серии ГПБ-Т2-04Д - 1,735 тыс. облигаций...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,069 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13161 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,069 руб.

Минимальный курс евро составил 84 руб., максимальный - 85,5625 руб. Было заключено 9449 сделок....    читать дальше
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26 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8161 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1297 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8161 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7565 руб., максимальный - 11,8678 руб. Было заключено 444...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,5178 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5178 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,82 руб., максимальный - 75,9225 руб. Было...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:57
Российские фондовые индексы упали на 3,5-4,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вместе с мировыми площадками из-за опасений сокращения спроса на нефть и замедления восстановления экономики в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке.

В пятницу в Азии...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:49
ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона бондов на 500 млн рублей в размере 14,5%
ООО "Эбис" установило ставку 1-го купона 4-х летних облигаций серии БО-П05 на 500 млн рублей в размере 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды проходил 25-26...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:46
Американские фондовые индексы падают на сообщении о новом штамме COVID-19
Американские фондовые индексы падают в пятницу на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится провести экстренное заседание для обсуждения этого штамма и эффективности применения против него...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:35
General Electric выкупила свои облигации на $25 млрд
General Electric Co. (GE) выкупила собственные долговые обязательства на сумму $25 млрд, увеличив объем тендерного предложения с заявленных ранее $23 млрд.

В начале этого месяца компания сообщала, что планирует направить на сокращение долга поступления от недавно...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:27
ИТ-бизнес попросил продлить налоговую льготу для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) предложила первому вице-премьеру Андрею Белоусову продлить срок налоговой льготы для держателей ценных бумаг высокотехнологичных компаний, которая истекает через год. Соответствующее письмо подготовил совет...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:20
Чистая прибыль банка "Ак Барс" в 3-м квартале выросла более чем в 2 раза
Чистая прибыль банка "Ак Барс" по МСФО в третьем квартале 2021 года выросла в 2,2 раза и составила 1,95 млрд рублей против прибыли в 887 млн рублей в третьем квартале прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль за девять месяцев текущего...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 18:11
Более половины стран мира открыты для международного туризма - UNWTO
Более половины или 112 стран мира открылись для международного туризма, 85 из них ослабили ограничения для туристов с прививками, а 20 пускают только вакцинированных путешественников, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Более 21% или 46...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 17:58
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в 44 регионах РФ ниже среднего общероссийского значения
Уровень коллективного иммунитета в 44 регионах РФ ниже среднего значения по России, наиболее низкий уровень показали республики Северного Кавказа и юга России, следует из данных, опубликованных на портале "Стопкоронавирус.рф".

Согласно данным "тепловой" карты,...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 17:47
Россия в 2021 году увеличит экспорт вина минимум на 30% - аналитики РСХБ
Россия по итогам 2021 года может увеличить экспорт вина как минимум на 30% (до $13 млн), прогнозируют аналитики Россельхозбанка. За восемь месяцев российские экспортеры увеличили поставки вина на 54% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год, до $7,2...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 17:39
Центробанки России и Белоруссии создадут рабочую группу для реализаци программы по интеграции
Центральные банки Белоруссии и России создадут двустороннюю рабочую группу для реализации программы экономической интеграции в рамках Союзного государства. "На заседании шла речь об организации деятельности рабочей группы по вопросам межбанковского двустороннего сотрудничества,...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 17:18
ЦБ РФ планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы в марте 2022 года
Банк России планирует завершить пилотирование "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, know your customer) в марте 2022 года, в пилоте примут участие 40 банков, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в ходе VII...    читать дальше
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