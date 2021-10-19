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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3734 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 958,15 млрд руб.
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19 октября 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3734 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 958,15 млрд руб.
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19 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 октября составили по Российской Федерации 3734 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3525,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3793,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3603 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 октября составили 958,15 млрд руб. против 956,42228 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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