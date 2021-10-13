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13 октября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,0942 руб.
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13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0942 руб. Минимальный курс евро составил 82,91 руб., максимальный - 83,46 руб. Было заключено 7498 сделок. Объем торгов составил 39445,71 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,405 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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13 октября 2021 года 19:45
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 67267,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 667,479 млрд руб., или на...
.13 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8957 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,75 руб., максимальный - 72,135 руб. Было заключено... читать дальше
.13 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0942 руб. Минимальный курс евро составил 82,91 руб., максимальный - 83,46 руб. Было заключено 7498 сделок.... читать дальше
.13 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1494 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1325 руб., максимальный - 11,2205 руб. Было заключено 580... читать дальше
.13 октября 2021 года 19:08
Годовая инфляция в сентябре ускорилась во многом за счет роста цен на плодоовощную продукцию - ЦБ РФ
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.13 октября 2021 года 19:01
Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 октября 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях цены не изменялись. С начала года бензин подорожал на 6,4%. По данным Росстата, к 11 октября... читать дальше
.13 октября 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 октября 2021 года выросли на 0,22%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 28 сентября по 4 октября) цены подросли на 0,26%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,37%, с... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за выпускающей пар нефтью. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:36
С учетом проводимой ДКП, в том числе будущих решений по ставке, годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году - ЦБ РФ
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.13 октября 2021 года 18:29
Россия к 13 октября убрала зерновые и зернобобовые культуры с 42,4 млн га, намолочено 112,3 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Сравнительные данные не приводятся. По данным Минсельхоза на 13 октября 2020 года, урожай составлял 128,8 млн... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:11
Евросоюз разместил дебютный выпуск "зеленых" облигаций на сумму 12 млрд евро, причем спрос на эти бумаги был рекордным. Объем заявок на покупку бондов с погашением в 2037 году составил 135 млрд евро, превысив предложение в 11 раз, сообщила Еврокомиссия. Как объем... читать дальше
.13 октября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8439 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,74 руб., максимальный - 71,9575 руб. Было... читать дальше
.13 октября 2021 года 17:55
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилось до 6,433% с 6,328% в третьей декаде... читать дальше
.13 октября 2021 года 17:47
Фондовые индексы США меняются разнонаправленно на торгах в среду после публикации статданных, показавших усиление инфляции в США, а также ряда корпоративных отчетов за прошедший квартал. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опускаются, в то время как Nasdaq Composite... читать дальше
.13 октября 2021 года 17:38
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.13 октября 2021 года 17:32
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги банка "Союз", Газпромбанка, Альфа-банка, банка "ЦентроКредит", а также Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, S&P изменило на "позитивный" со "стабильного" прогнозы... читать дальше
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