.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.
.
26 сентября 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.
|0
26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 сентября 2021 года 10:45
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 757,625 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 232 млн 295,615 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Более 208,911... читать дальше
.26 сентября 2021 года 09:32
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правительством, на котором будут расставлены все точки над "i" по бюджету. "Конечно, всем хочется потратить побольше денег. И мне тоже, поверьте мне. Когда я веду дискуссии с... читать дальше
.26 сентября 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению...
.25 сентября 2021 года 18:01
Путин призвал парламентариев "подискутировать на тему того, как и что можно было бы изменить" в работе Рособрнадзора
Проблемы излишней бумажной и отчетной нагрузки на образование в России не решить путем упразднения Рособрнадзора, заявил президент России Владимир Путин. "Тут просто повнимательней нужно посмотреть. Может быть, понимая, что все-таки кто-то должен следить за качеством образования... читать дальше
.25 сентября 2021 года 16:29
В октябре заканчивается срок действия отсрочки техосмотра, Банк России вводит новые ограничения по кредитам, детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Об этих и других нововведениях, рассказывает "Российская газета". Заканчивается срок действия отсрочки... читать дальше
.25 сентября 2021 года 15:05
Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в третьем квартале 2021 фингода сократил чистый убыток. В следующем квартале компания планирует увеличить операционную мощность до 61%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за три месяца, завершившихся... читать дальше
.25 сентября 2021 года 14:10
Московские фармацевтические предприятия продали товаров на сумму более 130 млрд руб. за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Отрасль показывает уверенный рост:... читать дальше
.25 сентября 2021 года 13:04
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ. "В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы... читать дальше
.25 сентября 2021 года 11:58
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 041 случай, это максимум с 14 августа, умерли за сутки 822 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
.25 сентября 2021 года 11:37
Компания "Автотор" в рамках специального инвестиционного контракта увеличит на 12 млрд рублей инвестиции в производство автомобилей и автокомпонентов, сообщает пресс-служба Минпромторга. "В стратегию развития автопрома мы заложили объемы производства российскими... читать дальше
.25 сентября 2021 года 11:18
Оснований для введения локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет", - сказала Попова вчера в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК). По ее словам,... читать дальше
.25 сентября 2021 года 10:57
Отгрузка нефти из европейских портов "Транснефти" в октябре вырастет на 25% к сентябрю - до 7,74 млн т, следует из портового графика, с которым ознакомился "Интерфакс". Экспорт российского сырья вырастет на 27% - до 6,27 млн т. Из порта Усть-Луги в октябре будет... читать дальше
.25 сентября 2021 года 10:23
ЦБ РФ утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов акционерных инвестфондов и управляющих компаний
Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, говорится в сообщении регулятора. Документ вводит требования к объему информации, предоставляемой потребителям, устанавливает правила... читать дальше
.25 сентября 2021 года 09:51
Доходности казначейских облигаций США продолжили рост в пятницу, процентная ставка 10-летних US Treasuries превысила отметку в 1,45% впервые почти за три месяца. Повышение доходностей казначейских облигаций США отмечается со среды, когда Федеральная резервная система... читать дальше
.25 сентября 2021 года 09:32
Снижение оценок инфляции в сентябре связано с замедлением роста цен на многие часто покупаемые товары - ЦБ
Инфляционные ожидания населения в сентябре перестали нарастать, но оставались повышенными, говорится в комментарии Банка России. ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто... читать дальше
.25 сентября 2021 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.