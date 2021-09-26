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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.
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26 сентября 2021 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.

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26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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26 сентября 2021 года 09:04
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп.

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Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за три месяца, завершившихся...    читать дальше
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25 сентября 2021 года 09:51
Доходность десятилетних US Treasuries выросла вчера до трехмесячного максимума
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Повышение доходностей казначейских облигаций США отмечается со среды, когда Федеральная резервная система...    читать дальше
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ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто...    читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению...
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