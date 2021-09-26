ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 сентября в размере 73,0081 руб., евро - 85,6823 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,83 коп.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп.

.

Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 757,625 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 232 млн 295,615 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Более 208,911... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правительством, на котором будут расставлены все точки над "i" по бюджету. "Конечно, всем хочется потратить побольше денег. И мне тоже, поверьте мне. Когда я веду дискуссии с... "Конечно, всем хочется потратить побольше денег. И мне тоже, поверьте мне. Когда я веду дискуссии с... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению...

.

Проблемы излишней бумажной и отчетной нагрузки на образование в России не решить путем упразднения Рособрнадзора, заявил президент России Владимир Путин. "Тут просто повнимательней нужно посмотреть. Может быть, понимая, что все-таки кто-то должен следить за качеством образования... читать дальше

.

В октябре заканчивается срок действия отсрочки техосмотра, Банк России вводит новые ограничения по кредитам, детские пособия можно будет получить только на карту "Мир". Об этих и других нововведениях, рассказывает "Российская газета". Заканчивается срок действия отсрочки... Заканчивается срок действия отсрочки... читать дальше

.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в третьем квартале 2021 фингода сократил чистый убыток. В следующем квартале компания планирует увеличить операционную мощность до 61%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за три месяца, завершившихся... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за три месяца, завершившихся... читать дальше

.

Московские фармацевтические предприятия продали товаров на сумму более 130 млрд руб. за первые шесть месяцев 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Отрасль показывает уверенный рост:... читать дальше

.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34 регионам России 74 млрд рублей на строительство 128 школ, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ. "В России завершился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 041 случай, это максимум с 14 августа, умерли за сутки 822 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

.

Компания "Автотор" в рамках специального инвестиционного контракта увеличит на 12 млрд рублей инвестиции в производство автомобилей и автокомпонентов, сообщает пресс-служба Минпромторга. "В стратегию развития автопрома мы заложили объемы производства российскими... "В стратегию развития автопрома мы заложили объемы производства российскими... читать дальше

.

Оснований для введения локдауна в России из-за роста заболеваемости коронавирусом нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет", - сказала Попова вчера в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК). По ее словам,... читать дальше

.

Отгрузка нефти из европейских портов "Транснефти" в октябре вырастет на 25% к сентябрю - до 7,74 млн т, следует из портового графика, с которым ознакомился "Интерфакс". Экспорт российского сырья вырастет на 27% - до 6,27 млн т. Из порта Усть-Луги в октябре будет... Из порта Усть-Луги в октябре будет... читать дальше

.

Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, говорится в сообщении регулятора. Документ вводит требования к объему информации, предоставляемой потребителям, устанавливает правила... Документ вводит требования к объему информации, предоставляемой потребителям, устанавливает правила... читать дальше

.

Доходности казначейских облигаций США продолжили рост в пятницу, процентная ставка 10-летних US Treasuries превысила отметку в 1,45% впервые почти за три месяца. Повышение доходностей казначейских облигаций США отмечается со среды, когда Федеральная резервная система... Повышение доходностей казначейских облигаций США отмечается со среды, когда Федеральная резервная система... читать дальше

.

Инфляционные ожидания населения в сентябре перестали нарастать, но оставались повышенными, говорится в комментарии Банка России. ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто... ЦБ отмечает, что снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 73,0081 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 85,6823 руб. По сравнению...

.