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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в августе в России замедлился до 4,7%
В августе рост промпроизводства в РФ замедлился до 4,7% после 7,2% в июле, сообщил Росстат. По отношению к августу" доковидного" 2019 года показатель вырос на 0,5%.
 
Правительство готовит российский вариант углеродного сбора
В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам собеседников...
 
Торговые центры теряют выручку
Несмотря на отсутствие ограничений, обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню. В частности, в Москве выручка ТЦ за первое полугодие 2021 года упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили "Известиям" в...
 
Профучастники нашли недочеты в расчете норматива достаточности
В расчете величины кредитного риска по активам, который влияет на расчет норматива достаточности капитала (НДК) профучастников, допущена ошибка, рассказали "Коммерсанту" пять топ-менеджеров брокерских компаний и два человека, близких к профильным...
 

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23 сентября 2021 года 20:12
"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг облигаций АФК "Система" на уровне "ruAA-"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-15 на уровне "ruAA-", говорится в пресс-релизах агентства.

В материалах "Эксперт РА" поясняется, что так как по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 20:00
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 сентября выросла на 0,73% и составила 64324,131 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 64324,131 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 466,207 млрд руб., или на...
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23 сентября 2021 года 19:40
Мосбиржа зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" объемом от 5 млрд рублей
"Мосбиржа" зарегистрировала облигации ЛК "Европлан" серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,2766 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,2766 руб.

Минимальный курс евро составил 85,09 руб., максимальный - 85,5125 руб. Было заключено 6202...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,7386 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7386 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,5625 руб., максимальный - 73,27 руб. Было заключено...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2596 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2596 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,235 руб., максимальный - 11,2817 руб. Было заключено 275 сделок....    читать дальше
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23 сентября 2021 года 19:03
Fitch повысило рейтинг "Тинькофф банка" до "ВВ+", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Тинькофф банка в иностранной и национальной валюте до "ВВ+" с "BB".

Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
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23 сентября 2021 года 18:57
Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 6 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-14 объемом 6 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-14-01326-B-002P.

Сбор заявок...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:53
Российский рынок акций вырос на 0,5% по индексу МосБиржи и на 0,34% по индексу РТС
Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью, внешние фондовые площадки также сохранили оптимистичный настрой после заседания Федрезерва США.

Федрезерв США по итогам заседания 21-22 сентября ожидаемо не стал менять процентную ставку (0-0,25% годовых) и сообщил,...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:41
ЦБ РФ утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов - клиентов форекс-дилеров
Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта защиты прав и интересов клиентов форекс-дилеров, который содержит порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед совершением сделок на этом рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Изменения в стандарт...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:30
Налоговые компромиссы: акциз на жидкую сталь с 2022 г. составит 2,7%, ставка НДПИ на желруду - 4,8%
Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду - 4,8%, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, комментируя договоренности, достигнутые на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:24
Дискуссия с бизнесом станет "первым шагом" к углеродному налогу - Мишустин
Дискуссия о настройке системы налогообложения с крупным бизнесом не только решает фискальные задачи - это и первый шаг к углеродному налогу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня (первый вице-премьер) Андрей Рэмович Белоусов говорил о необходимости учета...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:19
RWE не исключает скачков цены на газа в Европе
Цены на газ в Европе предстоящей зимой будут выше, чем сейчас, по крайней мере в определенные дни, считает глава RWE Supply&Trading Андрее Страке.

Причиной высоких цен на газ в Европе он назвал очень холодную и продолжительную зиму, что значительно истощило запасы. "То...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:12
Цены на нефть находятся на максимумах за 2 месяца
Цены на нефть вновь повышаются в ходе волатильных торгов в четверг, достигнув максимальных значений за два месяца.

Котировки демонстрировали рост на утренних торгах, однако в течение дня перешли к снижению. Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:09
Турецкий ЦБ снизил ставку до 18%
Центробанк Турции в четверг принял решение снизить ключевую процентную ставку, что стало неожиданностью для аналитиков и вызвало обвал лиры.

Размер ставки по семидневным операциям РЕПО был уменьшен до 18% с 19% годовых.

Курс нацвалюты рухнул после объявления об...    читать дальше
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23 сентября 2021 года 18:06
Силуанов: новые подходы в налогообложении бизнеса выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты
Правительство РФ и бизнес договорились о привязке НДПИ для металлургов к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых, а также о введении акциза на жидкую сталь, увязанного с динамикой мировых цен, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе встречи...    читать дальше
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