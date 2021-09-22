Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,4231 руб.

Минимальный курс евро составил 85,235 руб., максимальный - 85,745 руб. Было заключено 5354 сделки. Объем торгов составил 22884,25 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,2375 руб. за евро.

22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4231 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63857,924 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 801,591 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8188 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,605 руб., максимальный - 73,09 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,605 руб., максимальный - 73,09 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4231 руб. Минимальный курс евро составил 85,235 руб., максимальный - 85,745 руб. Было заключено 5354... Минимальный курс евро составил 85,235 руб., максимальный - 85,745 руб. Было заключено 5354... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2603 руб. Минимальный курс юаня составил 11,245 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 367 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,245 руб., максимальный - 11,2999 руб. Было заключено 367 сделок.... читать дальше

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В августе суммарная задолженность по заработной плате снизилась на 13,7%, или на 210,6 млн рублей и по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 1 млрд 327,4 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). в иле задолженность по зарплате... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 3-м квартале 2021 г. по сравнению со 2-м кварталом 2021 г. снизился на 1 процентный пункт (п.п.) и составил минус 19%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатиcтики... читать дальше

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В августе 2021 года по сравнению с июлем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1,5%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 24,8%. В июле т.г. цены в помесячном выражении... В июле т.г. цены в помесячном выражении... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 сентября 2021 года не изменились, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе цены снизились на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 6,2%. По данным Росстата, к 20 сентября... По данным Росстата, к 20 сентября... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 14 по 20 сентября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 7 по 13 сентября ) цены подросли на 0,04%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года -... С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,2%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на оптимистичном настрое на фоне восстановления внешних фондовых площадок и рынка сырья на новостях от китайского застройщика Evergrande. В Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai... В Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai... читать дальше

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Минэнерго РФ предлагает не штрафовать сетевые компании и гарантирующих поставщиков за неустановку интеллектуальных приборов учета, следует из уведомления ведомства на едином портале нормативных и правовых актов. Установка "умных" счетчиков должна стать обязательной с... Установка "умных" счетчиков должна стать обязательной с... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в среду после выхода официальных данных о запасах в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей - до 413,96 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... читать дальше

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Производство золота в России в январе-июле 2021 года составило 173,99 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (176,3 тонны). Это на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (176,3 тонны). В том числе... В том числе... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3945 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8182 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,655 руб., максимальный - 73,025 руб. Было... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе уменьшились на 2% и составили 5,88 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно уточненным данным, в июле перепродажи домов составили 6 млн, а не 5,99 млн, как было... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3481 тыс. баррелей - до 413,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3474 тыс. баррелей и составили 221,616 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3474 тыс. баррелей и составили 221,616 млн баррелей,... читать дальше

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