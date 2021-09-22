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22 сентября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,4231 руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4585 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,4231 руб.

Минимальный курс евро составил 85,235 руб., максимальный - 85,745 руб. Было заключено 5354 сделки. Объем торгов составил 22884,25 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,2375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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