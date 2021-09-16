Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября

16 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4148,59 (-70,73) руб./грамм; на серебро - 54,66 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2193,7 (+3,7) руб./грамм; на палладий - 4732,06 (+122,52) руб./грамм.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 312 тыс., а не 310... Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 312 тыс., а не 310... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,05 пункта (0,247%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4055,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4073,64... читать дальше

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Международные резервы России на 10 сентября составили $620,1 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 3 сентября международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... По состоянию на 3 сентября международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,7 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,8/73,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 14 коп., Cредний курс продажи упал...

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Банк России намерен изучить вопрос освобождения держателей облигаций от необходимости подтверждать в суде наличие долга по ним перед инициированием дела о банкротстве эмитента или вступлением в него, сообщила "Интерфаксу" директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена... читать дальше

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Правление ПАО "Газпром" предлагает увеличить инвестиционную программу головной компании на 2021 год до 1,185 трлн рублей с первоначальных 902,413 млрд рублей, сообщил "Газпром". Таким образом, инвестпрограмма увеличится на 31%. Компания верстала бюджет в конце 2020... Компания верстала бюджет в конце 2020... читать дальше

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Спрос инвесторов на 5-летние бонды Группы "ЛСР" (MOEX: LSRG) серии 001Р-07 первоначальным объемом от 5 млрд рублей превысил 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки. "Спрос инвесторов в ходе букбилдинга... "Спрос инвесторов в ходе букбилдинга... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск обигаций ООО "Сахарная компания "Столица" (Москва) 1-й серии, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00619-R. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00619-R. Он будет размещен по открытой подписке. Параметры займа не... Он будет размещен по открытой подписке. Параметры займа не... читать дальше

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В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 17 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В пятницу, 17 сентября, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Правительство сегодня перечислит еще 3 млрд рублей для страховых выплат медикам, заразившимся в ходе работы коронавирусом, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин отметил случаи, когда медики, лечащие заразившихся коронавирусом, заболевают сами.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,3229 руб. Минимальный курс евро составил 85,195 руб., максимальный - 85,5875 руб. Было заключено 3714... Минимальный курс евро составил 85,195 руб., максимальный - 85,5875 руб. Было заключено 3714... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4148,59 (-70,73) руб./грамм; на серебро - 54,66 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2193,7 (+3,7) руб./грамм; на палладий - 4732,06 (+122,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Урожай ягод и плодов, в том числе яблок, в РФ в 2021 году ожидается на уровне 1,5 млн тонн против 1,3 млн тонн в прошлом году, сообщил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в рамках международной специализированной выставки - конгресс "PROЯблоко - 2021" в... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,3 пункта (0,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4041,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4073,64 (+0,2%) пункта,... читать дальше

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