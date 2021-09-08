Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1394,9 млрд руб.

8 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 1394,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63563,775 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,859 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,36 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3395 руб., максимальный - 11,3865 руб. Было заключено 297 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3395 руб., максимальный - 11,3865 руб. Было заключено 297 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3656 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1975 руб., максимальный - 73,5325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1975 руб., максимальный - 73,5325 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1682 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7236 руб. Минимальный курс евро составил 86,52 руб., максимальный - 86,95 руб. Было заключено 5532 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,52 руб., максимальный - 86,95 руб. Было заключено 5532 сделки.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 30 августа по 5 сентября 2021 года снизились на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 23 по 29 августа) рост составил 0,1%. С начала года бензин подорожал на 6,4%. По... По... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 31 августа по 6 сентября 2021 г. выросли на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа августа) цены выросли на 0,09%. С начала сентября потребительские цены увеличились на... С начала сентября потребительские цены увеличились на... читать дальше

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Рынок акций РФ после локальной утренней коррекции вслед за внешними площадками вернулся к росту на фоне дорожающей нефти, завершая торги на позитиве. Обновляли сегодня максимумы акции "Русала" благодаря росту алюминия после госпереворота в Гвинее. В среду в Азии... В среду в Азии... читать дальше

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Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-июле 2021 г. был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 18,5% и на 82,4% превысил низкую из-за коронавирусных локдаунов базу 2020 г. Их экспорт за 7 месяцев оказался на 44,3% больше прошлогоднего за тот же период, но по... читать дальше

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Котировки российских суверенных еврооблигаций немного подросли в среду благодаря стабильности базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в январе-июне 2021 года составил $366,4 млн, что на 10,9% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики. Во втором квартале приток... Во втором квартале приток... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в среду на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, сообщает MarketWatch. Производители в Мексиканском заливе все еще не могут возобновить добычу в полном объеме спустя девять дней после поразившего регион... Производители в Мексиканском заливе все еще не могут возобновить добычу в полном объеме спустя девять дней после поразившего регион... читать дальше

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АО "Аэрофьюэлз" в конце сентября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 3 года объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,70% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,70% годовых, что... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD1, разместив 37,5% выпуска номинальным объемом 40 млрд рублей на 15 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок проходил с 27 августа по 2 сентября. Изначально... Сбор заявок проходил с 27 августа по 2 сентября. Изначально... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1815 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3846 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5175 руб. Было... читать дальше

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Экономика РФ уже превысила допандемические уровни, но потенциал ее восстановления еще не исчерпан, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По его словам, есть резервы роста в сфере добычи полезных ископаемых, пассажироперевозках, сфере... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют неуверенную динамику в начале торгов в среду в связи с растущей обеспокоенностью инвесторов последствиями распространения штамма COVID-19 "дельта" для перспектив экономического роста в США. Dow Jones, опускавшийся при открытии... Dow Jones, опускавшийся при открытии... читать дальше

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