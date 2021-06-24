Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,3015 руб.

Минимальный курс евро составил 86,0825 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 6976 сделок. Объем торгов составил 35241,72 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,28 руб. за евро.

24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3015 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60097,029 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54760,546 млрд руб., или на...

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Сбербанк разместил 99,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-445R на 999,070 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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"ПР-Лизинг" установил цену приобретения облигаций серии 001P-01 в размере 100,3% от номинальной стоимости, серии 001P-02 - 101% номинала, серии 001P-03 - 102,5% номинала, говорится в сообщениях компании. Ранее сообщалось, что эмитент выставил оферту по... Ранее сообщалось, что эмитент выставил оферту по... читать дальше

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Сбербанк разместил 30% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER22 на 15 млрд рублей и 14% выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBER27 на 7 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем обоих выпусков составляет по 50 млрд... Номинальный объем обоих выпусков составляет по 50 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3015 руб. Минимальный курс евро составил 86,0825 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 6976... Минимальный курс евро составил 86,0825 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 6976... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1752 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1456 руб., максимальный - 11,2145 руб. Была заключена 401... Минимальный курс юаня составил 11,1456 руб., максимальный - 11,2145 руб. Была заключена 401... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2894 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,14 руб., максимальный - 72,6925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,14 руб., максимальный - 72,6925 руб. Было... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в мае увеличились в среднем на 0,9% (в помесячном сравнении) после снижения на 0,2% в апреле, скачка на 8,2% в марте, роста на 3% в феврале и на 8,5% в январе. С начала года рост цен составил 23%. В годовом выражении рост цен в... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 июня 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,2%. С начала года бензин подорожал на 4,3%. По данным Росстата, к 21 июня стоимость... По данным Росстата, к 21 июня стоимость... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за бумагами металлургических компаний, снизившимися в цене на новостях о введении временной экспортной пошлины. Некоторую поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль. Фондовые индексы государств... Фондовые индексы государств... читать дальше

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"Татнефть" и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в нефтехимической отрасли, сообщает пресс-служба российской компании. Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности и технологий Турции... Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности и технологий Турции... читать дальше

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ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-38 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. "ТрансФин-М" в январе 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей.... "ТрансФин-М" в январе 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей.... читать дальше

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Американский банк JPMorgan Chase & Co. приобрел долю в аналитической компании Kraft Analytics Group, которая помогла владельцу футбольного клуба New England Patriots Роберту Крафту стать спортивным магнатом. Kraft Analytics Group владеет базой клиентов в спортивной... Kraft Analytics Group владеет базой клиентов в спортивной... читать дальше

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Представители крупных эмитентов и инвесторов высказались против введения предварительного судебного контроля за процедурой принудительного выкупа акций (squeeze-out), который возможен по инициативе акционера, аккумулировавшего в своих руках 95% акций, свидетельствуют итоги... читать дальше

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Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании в заочной форме одобрили финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию, с учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев общие выплаты по итогам 2020 года составят 259 рублей на акцию, сообщила компания. Также были одобрены... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Совкомбанк лизинг" и облигаций компании серии 001Р-01 до уровня "А(RU)", изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал... Ранее у компании действовал... читать дальше

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