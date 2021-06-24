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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1752 руб.
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24 июня 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1752 руб.
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24 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1752 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1456 руб., максимальный - 11,2145 руб. Была заключена 401 сделка. Объем торгов составил 678,37 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1825 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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24 июня 2021 года 20:10
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 июня выросла на 1026,15% и составила 60097,029 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60097,029 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54760,546 млрд руб., или на...
.24 июня 2021 года 20:02
Сбербанк разместил 99,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-445R на 999,070 млн рублей, говорится в сообщении банка. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:35
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.24 июня 2021 года 19:31
Сбербанк разместил 30% выпуска 2-летних бондов на 15 млрд руб. и 14% выпуска 5-летних бондов на 7 млрд руб.
Сбербанк разместил 30% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER22 на 15 млрд рублей и 14% выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBER27 на 7 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем обоих выпусков составляет по 50 млрд... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3015 руб. Минимальный курс евро составил 86,0825 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 6976... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1752 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1456 руб., максимальный - 11,2145 руб. Была заключена 401... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2894 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,14 руб., максимальный - 72,6925 руб. Было... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:01
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в мае увеличились в среднем на 0,9% (в помесячном сравнении) после снижения на 0,2% в апреле, скачка на 8,2% в марте, роста на 3% в феврале и на 8,5% в январе. С начала года рост цен составил 23%. В годовом выражении рост цен в... читать дальше
.24 июня 2021 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 июня 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,2%. С начала года бензин подорожал на 4,3%. По данным Росстата, к 21 июня стоимость... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за бумагами металлургических компаний, снизившимися в цене на новостях о введении временной экспортной пошлины. Некоторую поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль. Фондовые индексы государств... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:53
"Татнефть" и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики подписали меморандум о сотрудничестве в нефтехимической отрасли, сообщает пресс-служба российской компании. Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности и технологий Турции... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:46
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-38 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. "ТрансФин-М" в январе 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей.... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:41
Американский банк JPMorgan Chase & Co. приобрел долю в аналитической компании Kraft Analytics Group, которая помогла владельцу футбольного клуба New England Patriots Роберту Крафту стать спортивным магнатом. Kraft Analytics Group владеет базой клиентов в спортивной... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:26
Бизнес и инвесторы высказались против судебного контроля за процедурой принудительного выкупа акций - ЦБ РФ
Представители крупных эмитентов и инвесторов высказались против введения предварительного судебного контроля за процедурой принудительного выкупа акций (squeeze-out), который возможен по инициативе акционера, аккумулировавшего в своих руках 95% акций, свидетельствуют итоги... читать дальше
.24 июня 2021 года 18:14
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.24 июня 2021 года 18:11
АКРА повысило рейтинг "Совкомбанк лизинга" и его облигаций до уровня "А(RU)", изменив прогноз на "стабильный"
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