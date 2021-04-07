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Набиуллина: нужно быстрее отказываться от административного ограничения цен - это дестимулирует развитие производства
07 апреля 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 92,2364 руб.
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7 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 92,2364 руб. Минимальный курс евро составил 91,435 руб., максимальный - 92,62 руб. Было заключено 3763 сделки. Объем торгов составил 20050,35 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,3475 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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