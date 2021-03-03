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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 19 февраля по 26 февраля на 21563 тыс. баррелей, бензина - упали на 13624 тыс. баррелей
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03 марта 2021 года 18:33
Запасы нефти в США выросли за период с 19 февраля по 26 февраля на 21563 тыс. баррелей, бензина - упали на 13624 тыс. баррелей
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3 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 21563 тыс. баррелей - до 484,605 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 13624 тыс. баррелей и составили 243,472 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 9719 тыс. баррелей, достигнув 142,996 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1300 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 3750 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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