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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7532 руб.
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25 февраля 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,7532 руб.

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25 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 73,7532 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,01 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,09 пункта (1,184%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3425,57 пункта.

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,4021 руб....    читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:15
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Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО "Селектел". В...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 68,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 68,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 февраля 2021 года 10:07
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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом вслед за внешними фондовыми площадками и выросшей нефтью (Brent превысила $67 за баррель).

Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги в зеленой зоне.

Американские фондовые индикаторы выросли на...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,52/74,73 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,52/74,73 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...
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25 февраля 2021 года 09:57
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ымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) приобрел в рамках оферты 510 тыс. 851 облигацию 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:57
В 2020 году "Белуга" нарастила продажи тихих вин собственного бренда в 2,4 раза
В прошлом году производитель алкоголя "Белуга Групп" реализовал более 1 млн бутылок премиальных тихих вин собственного бренда Golubitskoe Estate, что в 2,4 раза больше показателя 2019 года. "Один миллион - важная цифра, которую линейка Golubitskoe Estate достигла менее чем за...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:49
РЖД установили ставку 3-го купона бондов серии 001P-18R на уровне 7,1%
О "Российские железные дороги" установило ставку 3-го купона 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 7,1% годовых, говорится в сообщении компании.

РЖД разместили 10-летние бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:48
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3178,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2050,48 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 3178,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2938,2 млрд руб.

На...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:48
Азиатские рынки акций демонстрируют уверенный растут
Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут вслед за рынком акций США.

Вчера росту американских индексов способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что регулятор не собирается менять...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:41
Доллар дешевеет к евро и фунту, немного дорожает к иене
Курс доллара США сегодня снижается относительно большинства основных валют. При этом доллар растет к иене. Как отмечает Trading Economics, "голубиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и рост ожиданий масштабных бюджетных расходов в...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:32
Убыток "Россети Волга" по РСБУ в 2020 году составил 946 млн руб.
Чистый убыток ПАО "Россети Волга" по РСБУ в 2020 году составил 945,86 млн рублей против 2,831 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год, говорится в отчетности компании. Выручка снизилась на 4%, до 60,335 млрд рублей.

Себестоимость выросла на 3,2%, до 59,7 млрд рублей. В...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:32
АКРА присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД на 24 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций РЖД серии 001Б-08 объемом 24 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В соответствии с...    читать дальше
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25 февраля 2021 года 09:25
К 2025 году крупные компании США увеличат долю женщин и нацменьшинств в руководстве до 25%
Ряд крупнейших американских компаний, институтов и других организаций присоединились к зародившейся в Кремниевой долине инициативе по увеличению доли руководителей из числа недостаточно представленных групп до 25% к 2025 году.

Организация Silicon Valley Leadership...    читать дальше
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