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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 29 января по 5 февраля на 6645 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4259 тыс. баррелей
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10 февраля 2021 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 29 января по 5 февраля на 6645 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4259 тыс. баррелей
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10 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6645 тыс. баррелей - до 469,014 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4259 тыс. баррелей и составили 256,412 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1732 тыс. баррелей, достигнув 161,106 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1327 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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10 февраля 2021 года 20:14
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,2 пункта (0,794%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3399,66 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
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.10 февраля 2021 года 20:01
АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 2 тыс. 566 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-04 на 5 млрд рублей по ставке 17,25% годовых. Ставка текущего купона... читать дальше
.10 февраля 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля снизилась на 0,73% и составила 53513,620 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53513,620 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 394,764 млрд руб., или на...
.10 февраля 2021 года 19:44
АО "Новая концессионная компания" 12 февраля начнет размещение облигаций класса Б2 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 29 лет объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 5,85% годовых. По... читать дальше
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 663 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,5276 руб. Минимальный курс евро составил 89,335 руб., максимальный - 89,7425 руб. Было заключено 5082 сделки.... читать дальше
.10 февраля 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2334 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,817 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,615 руб., максимальный - 74,02 руб. Была заключена... читать дальше
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.10 февраля 2021 года 19:03
Кредиторы в рамках дел о несостоятельности в 2020 году не получили около 3 трлн рублей, которые им причитались, а квазирейдеры эксплуатируют пробелы в законодательстве, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу "России 24" после совещания президента... читать дальше
.10 февраля 2021 года 19:00
Потребительские цены в РФ за период со 2 по 8 февраля 2021 г. выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 26 января по 1 февраля ) инфляция была нулевой (+0,03%). С начала текущего года инфляция составила 0,9%. В... читать дальше
.10 февраля 2021 года 18:56
Рынок акций РФ, начавший сегодняшние торги на подъеме, завершил торги в минусе. В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%). В... читать дальше
.10 февраля 2021 года 18:52
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией. "Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду в бундестаге, говоря о судьбе газопровода "Северный поток 2". По его словам,...
.10 февраля 2021 года 18:48
Цены на нефть эталонных марок снова перешли к росту после публикации данных о превысившем прогнозы уменьшении запасов нефти в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 МСК в среду составляет $61,3 за баррель, что на $0,21... читать дальше
.10 февраля 2021 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 29 января по 5 февраля на 6645 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4259 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6645 тыс. баррелей - до 469,014 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4259 тыс. баррелей и составили 256,412 млн баррелей,... читать дальше
.10 февраля 2021 года 18:21
В Организацации объединенных наций ожидают, что в 1-м квартале 2021 года восстановление восстановление мировой торговлизамедлится Согласно новому отчету Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о глобальной торговле, опубликованному 10 февраля, "благодаря... читать дальше
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