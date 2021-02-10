Запасы нефти в США упали за период с 29 января по 5 февраля на 6645 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4259 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1327 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 4259 тыс. баррелей и составили 256,412 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

10 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 6645 тыс. баррелей - до 469,014 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6645 тыс. баррелей - до 469,014 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4259 тыс. баррелей и составили 256,412 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 4259 тыс. баррелей и составили 256,412 млн баррелей,... читать дальше

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