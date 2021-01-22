ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 января в размере 74,3615 руб.

22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 74,3615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,21 коп.

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ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки до конца 2021 года, считает взвешенным и разумным подходом применение точечных решений в том или ином регионе, заявил зампред банка Анатолий Печатников. Совещание у президента Владимира Путина по... Совещание у президента Владимира Путина по... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,96/75,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...

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Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 75 руб./$1 впервые с 5 января, евро торгуется выше 91 руб./EUR1 впервые с 11 января. Курс доллара США составил 75,0025 руб./$1 в 15:40 мск, что на 1,1575 рубля выше уровня закрытия... Курс доллара США составил 75,0025 руб./$1 в 15:40 мск, что на 1,1575 рубля выше уровня закрытия... читать дальше

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) сократил скорректированную операционную прибыль почти в два раза в 2020 году. Согласно предварительным данным, операционная прибыль до вычета особых статей расходов по итогам года составила около 10 млрд евро. В 2019 году этот... Согласно предварительным данным, операционная прибыль до вычета особых статей расходов по итогам года составила около 10 млрд евро. В 2019 году этот... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в пятницу. Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила... Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг облигаций "Башнефти" (MOEX: BANE) всех серий, находящихся в обращении, на уровне "ruААА", сообщается в пресс-релизах агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... "По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию,... читать дальше

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В понедельник, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2847,49 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 25 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50129,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из... читать дальше

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В понедельник, 25 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 3-м квартале 2020 года снизился до 5,8% ВВП по сравнению с 11,9% во 2-м квартале текущего года, свидетельствуют данные Евростата. Значение за 2-й квартал - было максимальным за все время наблюдений с 2002... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб. Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4431,54 (+25,98) руб./грамм; на серебро - 61,84 (+2,17) руб./грамм; на платину - 2632,24 (-12,06) руб./грамм; на палладий - 5649,4 (+18,76) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Агронова-Л" установило ставку 2-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая... Выпуск был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая... читать дальше

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты, вводящие в Земельный, Жилищный и Трудовой кодексы поправки о приоритете российской Конституции над международными актами и договорами. Документы опубликованы в базе законодательной деятельности... Документы опубликованы в базе законодательной деятельности... читать дальше

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Турция в 2020 году экспортировала свежих фруктов и овощей на $2,73 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Союз экспортеров Средиземноморского региона страны. Более половины поставок пришлось на мандарины, томаты, лимоны,... Более половины поставок пришлось на мандарины, томаты, лимоны,... читать дальше

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