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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3694 руб.
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Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
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Федеральный бюджет РФ в 2020 году, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 4,102 трлн рублей, или 3,8% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ. Доходы составили 18,723 трлн рублей, или 90,9% к общему утвержденному объему на год, расходы...
 
Обязанности банков по представлению информации налоговикам будут расширены
Минфин предлагает расширить возможность получения налоговыми органами информации, имеющейся в кредитных организациях и у держателей реестра ценных бумаг, о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, доверенных лицах их клиентов (организаций, ИП...
 
Транспортный налог на экологичные авто могут отменить или снизить
Минэкономразвития РФ изучает возможность отмены либо снижения транспортного налога для владельцев экологичного транспорта, рассказал "Известиям" представитель министерства. Такая мера - вероятный способ улучшить экологическую ситуацию в стране и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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22 января 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3694 руб.

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22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 января 2021 года 08:41
Дефляция в Японии в декабре ускорилась до 1,2%
Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:32
Fitch подтвердило рейтинг "Объединенных кондитеров" на уровне "B"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" на уровне "B". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Рейтинг компании по-прежнему...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:30
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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70800,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1937,51 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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22 января 2021 года 08:26
Прибыль Intel в 4-м квартале снизилась на 15%, но превысила прогнозы
Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале сократилась на 15% и составила $5,86 млрд, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с $6,91 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период 2019...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:19
Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно
Американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite удалось достичь новых рекордов.

Оптимизм инвесторов по поводу более сильной, чем ожидалось, отчетности...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:14
"Неквалам" запретят продавать сложные финансовые продукты
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года, следует из электронной базы данных парламента.

Документ внесен группой депутатов и...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги снижением
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились в четверг, несмотря на оптимизм после инаугурации Джо Байдена, который стал 46-м президентом США.

Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на...    читать дальше
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22 января 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 88,9677 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 88,9677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,06 коп.
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22 января 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3694 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.
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22 января 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
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21 января 2021 года 20:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 21 января снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:53
АФК "Система" установила ставку 7-15-го купонов бондов 001Р-07 на уровне 6,90%
АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 7-15-го купонов облигаций серии 001Р-07 на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8%...
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21 января 2021 года 19:50
Сбербанк установил ставку 1-го купона субордов объемом 55 млрд руб. на уровне 7%
Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей на уровне 7% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 5 лет на уровне 7,12%...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:47
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов бондов USD-11 - USD-14 на уровне 1,53%
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков...    читать дальше
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21 января 2021 года 19:46
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 728,828 млн рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 29,97% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-396R на 599,466 млн рублей при номинальном объеме выпуска 2 млрд рублей и 6,47% выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-399R на сумму 129,362 млн рублей (номинальный объем...    читать дальше
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