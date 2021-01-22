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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3694 руб.
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22 января 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,3694 руб.
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22 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.
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Потребительские цены в Японии в декабре упали на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Падение цен оказалось сильнее, чем ожидалось, и было самым значительным с апреля 2010 года, сообщает... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры" на уровне "B". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Рейтинг компании по-прежнему... читать дальше
.22 января 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70800,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале сократилась на 15% и составила $5,86 млрд, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с $6,91 млрд, или $1,58 на акцию, за аналогичный период 2019... читать дальше
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В Госдуму внесен законопроект, который запрещает продавать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала введения обязательного тестирования 1 октября 2021 года, следует из электронной базы данных парламента. Документ внесен группой депутатов и... читать дальше
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.22 января 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 88,9677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,06 коп.
.22 января 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 января, составляет 73,3694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,44 коп.
.22 января 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
.21 января 2021 года 20:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,13 пункта (1,273%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3422,67 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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.21 января 2021 года 19:47
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 15-16-го купонов облигаций серий USD-11 - USD-14 на уровне 1,53% годовых, говорится в сообщениях компании. Эмитент разместил валютные облигации серий USD-11 - USD-14 на общую сумму $400 млн в феврале 2014 года. Размещение 10-летних выпусков... читать дальше
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