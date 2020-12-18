Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 декабря

18 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4428,96 (+36,81) руб./грамм; на серебро - 60,67 (+1,71) руб./грамм; на платину - 2446,72 (-16,89) руб./грамм; на палладий - 5503,94 (-23,94) руб./грамм.

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Минприроды России предлагает единственный вариант торгов на участки недр - электронный аукцион. Об этом сообщил на форуме "Газ России" замдиректора департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Максим Киржиманов. Он напомнил,... Он напомнил,... читать дальше

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что административные меры правительства по сдерживанию цен на ряд товаров должны быть краткосрочными и не продлеваться во избежание рост дисбаланса спроса и предложения Как заявила она на брифинге в пятницу, эффект от уже принятых... Как заявила она на брифинге в пятницу, эффект от уже принятых... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19 по 25 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 149 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19 по 25 декабря ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19 по 25 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-564 на 17 млрд 420,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в России 7,003 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт. Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz GLE-класс (тип 167), проданные в 2018-2020 гг. Отзыву подлежат машины Mercedes-Benz GLE-класс (тип 167), проданные в 2018-2020 гг. Причина отзыва - двойной замок ремня... Причина отзыва - двойной замок ремня... читать дальше

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Вероятность дополнительного снижения ключевой ставки в дальнейшем остается, но она меньше, чем оценивалась ранее, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Глава центробанка добавила, что ЦБ РФ оценит, осталось ли еще пространство для... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,82 пункта (0,512%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3265,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3283,27 (+0,02%) пункта,... читать дальше

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Евросоюзу ради успеха переговоров с Британией о будущих, после Brexit, отношениях сторон нужно выступить с какими-либо полезными предложениями, заявил в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон. "Мы надеемся, что наши друзья по ЕС поступят разумно и сядут за... "Мы надеемся, что наши друзья по ЕС поступят разумно и сядут за... читать дальше

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Снижение российской экономики по итогам 2020 года может быть и менее 4%, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы считаем, что мягкая денежно-кредитная политика, снижение нами ключевой ставки, конечно, сыграло положительную роль в этот острый период и... "Мы считаем, что мягкая денежно-кредитная политика, снижение нами ключевой ставки, конечно, сыграло положительную роль в этот острый период и... читать дальше

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О "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом до 2,5 млрд рублей на уровне 7%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом не менее $200 млн установлен на уровне 3,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. ВЭБ с... ВЭБ с... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,9/74,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 112 коп., Cредний курс продажи...

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Совет директоров "НОВАТЭКа" утвердил новую редакцию Положения о дивидендной политике компании. "Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "НОВАТЭКа", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об... "Принимая во внимание высокую устойчивость операционных и финансовых результатов "НОВАТЭКа", а также значительный рост масштабов деятельности компании, принято решение об... читать дальше

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Ускорение роста цен вызвано группой факторов, при этом в цены сейчас переносится не только осеннее ослабление рубля, но и в какой-то степени его изменение с весны 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Ускорение роста... "Ускорение роста... читать дальше

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