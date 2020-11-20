ЦБ РФ установил курс евро с 21 ноября в размере 90,2643 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 90,2643 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,41 коп.

.

Власти Венеции приняли решение отложить до 2022 года введение туристического налога, который должен был вступить в силу летом этого года, сообщают европейские СМИ. "Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы... "Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0502 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,8025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 75,8025 руб.,... читать дальше

.

Российская сторона предоставила Минску отсрочку по уплате в текущем году $1 млрд госдолга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим - они отложили наши долги. Пятьсот... "Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим - они отложили наши долги. Пятьсот... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 23.11 по 29.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 20 ноября с 12:00 до 16:00 МСК. Сбор заявок прошел 20 ноября с 12:00 до 16:00 МСК. Ставке... Ставке... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group), а также ее облигаций на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. ООО "Икс 5 финанс" входит в группу... ООО "Икс 5 финанс" входит в группу... читать дальше

.

0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-544 на 8 млрд 1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

.

НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения составляла 101,5% от номинала. Цена размещения составляла 101,5% от номинала. Как сообщалось, сбор заявок на допвыпуск прошел 18... Как сообщалось, сбор заявок на допвыпуск прошел 18... читать дальше

.

В понедельник, 23 ноября, в Японии праздник - День благодарения труда. В четверг, 26 ноября, в США праздник - День благодарения. В четверг, 26 ноября, в США праздник - День благодарения. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Представители Восточного комитета немецкой экономики попросили спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси снять напряженность вокруг тематики "Северного потока 2", сообщает газета Handelsblatt, ссылающаяся на письмо бизнесменов. "С победой на выборах Джо Байдена в... "С победой на выборах Джо Байдена в... читать дальше

.

Вакцинация от коронавируса граждан, не входящих в профессиональные группы риска, начнется в РФ до конца ноября, возможно, уже на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Массовая вакцинация - речь идет о гражданах, не входящих в группы риска,... "Массовая вакцинация - речь идет о гражданах, не входящих в группы риска,... читать дальше

.

Комитет Госдумы по законодательству вынес положительное заключение на законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконную выдачу потребительских и ипотечных кредитов. Нарушителям может грозить до 3 лет лишения свободы. Заключение комитета опубликовано в... Заключение комитета опубликовано в... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group), а также ее облигаций на уровне "ruAA+", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. ООО "Икс 5 финанс" входит в группу... ООО "Икс 5 финанс" входит в группу... читать дальше

.

За девять месяцев этого года поступление акцизов на этиловый спирт и алкогольную продукцию увеличилось на 2,4% (год к году), до 277,3 млрд рублей, сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин на заседании рабочей группы по совершенствованию госрегулирования... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 21 по 27 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.