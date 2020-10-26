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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4199 руб.
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Глава Минэкономразвития: оснований для пересмотра прогноза по снижению ВВП РФ в этом году сейчас нет
26 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4199 руб.
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26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4199 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3391 руб., максимальный - 11,4619 руб. Было заключено 397 сделок. Объем торгов составил 1124,18 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3749 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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26 октября 2020 года 19:55
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,11 пункта (1,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,59 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
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.26 октября 2020 года 19:15
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.26 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4199 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3391 руб., максимальный -... читать дальше
.26 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3576 руб.
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В 4-м квартале экономика Германии продолжит расти, однако темпы восстановления замедлятся, прогнозирует Бундесбанк, при этом негативное влияние связанных с коронавирусом ограничений на сферу услуг частично компенсируется устойчивостью производственного сектора. "Резкое... читать дальше
.26 октября 2020 года 19:04
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов, сообщается на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений разработать меры, направленные на поддержку... читать дальше
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Российский рынок акций, открывшийся вблизи уровней закрытия пятницы, завершил понедельник более чем процентным падением индикаторов. Европейские фондовые рынки снижались на негативном новостном фоне. Азиатские рынки акций закрылись в красной... читать дальше
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ЕС принял план восстановления после пандемии коронавируса для равномерного выхода его членов из кризиса
Евросоюз принял дорогостоящий план восстановления NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС") для равномерного выхода разных частей ЕС из кризиса COVID-19 и модернизации экономики, заявила в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Этим... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:46
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги дефолта эмитента по обязательствам в иностранной и национальной валютах ПАО "Россети Московский регион" (ранее - МОЭСК) на уровне "ВВ+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:39
До 1 июля 2021 г. правительство РФ должно принять меры для субсидирования ставок по кредитам на низкомаржинальные стройпроекты - поручение президента
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года принять меры по поддержке низкомаржинальных проектов жилищного строительства, предусматривающие субсидирование ставки по кредитам застройщиков, следует из материалов на сайте президента... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:37
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) 29 октября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-02 со сроком обращения 4 года на 200 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, ставки 2-4-го купонов... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:34
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.26 октября 2020 года 18:33
Банк России зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций компании "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 7,245 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-17-00307-R-002P. Облигации гасятся в ноябре 2050 года. "Фабрика ИЦБ" -... читать дальше
.26 октября 2020 года 18:31
Чистая прибыль "Альфа-банка" по РСБУ выросла за 9 месяцев в 3,3 раза, "ФК Открытие" - на 24%, банка "Санкт-Петербург" - на 82%, -
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Производство угля в Китае в январе-сентябре 2020 года уменьшилось на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года и достигло 2,79 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статуправления страны. В том числе в прошлом месяце добыча сократилась на 0,9% в... читать дальше
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