Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3072,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1289,81 млрд руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 3072,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2910,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2790,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2615,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 октября составили 1289,81 млрд руб. против 1303,40666 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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