ЦБ РФ установил курс евро с 6 августа в размере 86,625 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 86,625 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,39 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,32 пункта (1,779%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2992,78 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46629,468 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 765,399 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5323 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4835 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4835 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5414 руб. Минимальный курс евро составил 86,295 руб.,... Минимальный курс евро составил 86,295 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0261 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Инфляция в РФ с 28 июля по 3 августа осталась на нулевом значении третью неделю подряд, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстата). С начала года потребительские цены выросли на 3%. С начала года потребительские цены выросли на 3%. В августе 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2%, с начала... В августе 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2%, с начала... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил среду уверенным ростом. Европейские фондовые индикаторы с начала торгов повышались на фоне корпоративной отчетности. Европейские фондовые индикаторы с начала торгов повышались на фоне корпоративной отчетности. Фондовая Азия завершила торги разнонаправленно. Фондовая Азия завершила торги разнонаправленно. Фьючерсы на индексы США умеренно... Фьючерсы на индексы США умеренно... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии увеличило плановый дефицит бюджета до 2,1 млрд бел. руб., по итогам 2020 года дефицит может составить 5 млрд бел. руб. ($2,1 млрд по текущему курсу), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. "Существенно увеличен плановый дефицит... "Существенно увеличен плановый дефицит... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" планирует 7 августа провести размещение облигаций серии БО-ПБ01 номинальным объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 5% годовых, купоны квартальные. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 5% годовых, купоны квартальные. Номинал облигаций - 1... Номинал облигаций - 1... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России при проведении плановых и неплановых проверок в 1-й половине текущего года в отношении госзакупок выявила нарушении в 36% проверенных закупочных процедур, говорится в аналитическом отчете Минфина РФ по результатам осуществления... читать дальше

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Китай в 1-м полугодии увеличил добычу нефти на 1,5% относительно того же периода прошлого года - до 96,5 млн тонн, свидетельствуют данные Госкомитета по делам развития и реформ. Объемы нефтепереработки повысились на 2,4% и составили 312,66 млн... Объемы нефтепереработки повысились на 2,4% и составили 312,66 млн...

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Потери нефтяных доходов бюджета Белоруссии в 2020 году оцениваются в 2 млрд белорусских рублей (более $830 млн по текущему курсу), суммарные потери бюджета в этом году могут составить 4 млрд бел. рублей (более $1,6 млрд), сообщил министр финансов Юрий... читать дальше

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Данные по уборке зерна в России позволяют говорить о достижении в текущем году заявленных индикаторов объемов производства, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева. Как отметил Патрушев, в процесс уборки урожая включились уже... Как отметил Патрушев, в процесс уборки урожая включились уже... читать дальше

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Нефть прродолжает уверенно дорожать в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск составила $46,04 за баррель, что на $1,61 (3,62%) выше цены... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 мск составила $46,04 за баррель, что на $1,61 (3,62%) выше цены... читать дальше

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В июне импорт нефти в Индию упал до самого низкого уровня с февраля 2015 года, в то время как экспорт нефтепродуктов в годовом исчислении сократился впервые почти за год, пишет The Economic Times со ссылкой на данные министерства нефти и газа страны. Так, в июне импорт... Так, в июне импорт... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 58,1 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора за 1,5 года - с февраля 2019... читать дальше

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