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31 июля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5684 руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5684 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4767 руб., максимальный - 10,6511 руб. Было заключено 329 сделок. Объем торгов составил 664,29 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,6511 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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31 июля 2020 года 19:15
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