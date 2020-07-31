31 июля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.08 по 09.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.08.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2020
|03.08.2020
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2020
|04.08.2020
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июнь 2020
|04.08.2020
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июнь 2020
|04.08.2020
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июнь 2020
|05.08.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июнь 2020
|05.08.2020
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июль 2020
|05.08.2020
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июнь 2020
|05.08.2020
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2020
|05.08.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 25 по 31 июля
|06.08.2020
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2020
|06.08.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2020
|06.08.2020
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2020
|06.08.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 июля по 01 августа
|06.08.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 июля
|07.08.2020
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2020
|07.08.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2020
|07.08.2020
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2020
|07.08.2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2020
|07.08.2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2020
|07.08.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2020
|07.08.2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2020
|07.08.2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2020
|07.08.2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2020
|07.08.2020
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2020
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 03.08 по 09.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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