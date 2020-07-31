Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

31 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.08 по 09.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,5888 руб. Минимальный курс евро составил 87 руб.,... Минимальный курс евро составил 87 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8802 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5684 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4767 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,4767 руб., максимальный -... читать дальше

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Путин подписал закон о категоризации инвесторов Президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов. Закон "О внесении изменений в федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме вслед за дорожающей нефтью на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США. Индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2900 пунктов на фоне ослабления рубля. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс... читать дальше

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Производственная площадка ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) на мощностях "ГАЗа" в Нижнем Новгороде уйдет в запланированный летний отпуск с 3 августа вслед за калужским заводом. Как сообщили "Интерфаксу"... читать дальше

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Еврокомиссия одобрила сделку по покупке французской Alstom SA подразделения в сфере железнодорожного машиностроения канадской Bombardier Inc. на определенных условиях. Тремя неделями ранее Alstom направила европейскому антимонопольному регулятору предложения, которые... Тремя неделями ранее Alstom направила европейскому антимонопольному регулятору предложения, которые... читать дальше

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ОО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок прошел 30 июля. Ориентир был изменен с первоначального 7,15-7,40% годовых. Сбор заявок прошел 30 июля. Ориентир был изменен с первоначального 7,15-7,40% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне... Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет... Электронная виза будет... читать дальше

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Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) по итогам второго квартала 2020 года зафиксировал чистый убыток и сократил выручку на фоне приостановки производства на основных рынках в связи с локдаунами из-за пандемии коронавируса.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле упал до 72,5 пункта по сравнению с июньскими 78,1 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса в июле составляло 73,2 пункта. Аналитики... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне 2020 года составил 22,17 млрд руб. против прибыли в 123,15 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Такой показатель сложился из-за переоценки акций дочерних и зависимых обществ, пояснили "Интерфаксу" в... Такой показатель сложился из-за переоценки акций дочерних и зависимых обществ, пояснили "Интерфаксу" в... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" ("Россети ФСК ЕЭС") по РСБУ в январе-июне 2020 года снизилась на 25,4% и составила 21,395 млрд руб. по сравнению с 28,668 млрд руб. в 1-м полугодии прошлого года, следует из отчетности компании. Как сообщила ФСК, скорректированный показатель... Как сообщила ФСК, скорректированный показатель... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7047 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,2625 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы открыли торги в пятницу ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов крупных технологических компаний, однако индекс Dow Jones перешел к снижению. После закрытия торгов в четверг о финансовых показателях отчитались Facebook Inc.,... После закрытия торгов в четверг о финансовых показателях отчитались Facebook Inc.,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.08 по 09.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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