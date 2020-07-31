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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 162,9 млрд руб.
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31 июля 2020 года 09:52
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 162,9 млрд руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 июля по данным на начало операционного дня выросло до 162,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 115,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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31 июля 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 72,8929 руб.
Максимальное значение за месяц (с 1 июля по 31 июля) - 72,8929 руб. за доллар, минимальное значение - 69,3639 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,53 руб. Это автоматическое сообщение.
.31 июля 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,89/74,77 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,89/74,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи...
.31 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,54/88,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 129 коп., Cредний курс продажи вырос...
.31 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 31 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,03/74,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,03/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...
.31 июля 2020 года 12:53
Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. во втором квартале подскочила до $1,1 млрд, или $0,28 в расчете на акцию, по сравнению с $148 млн, или $0,04 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель чистой прибыли включает в... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:44
Большинство рынков акций Западной Европы торгуется в зеленой зоне, благодаря воодушевляющим отчетам компаний, которые нивелируют опасения по поводу восстановления глобальной экономики в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру. При этом... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:35
оллар США и евро активно растут на "Московской бирже", курс доллара поднялся выше 74 руб. впервые с 14 мая, евро торгуется на максимальных отметках с конца марта. По состоянию на 12:11 мск курс доллара США составил 73,98 руб., что на 81 копейку выше уровня закрытия... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:29
Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя. В первом квартале... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:22
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале 2020 г. почти вдвое. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $5,243 млрд, или $10,3 в расчете на акцию, по сравнению с $2,625 млрд,... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:22
О "Энергоника" 6 августа начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 15%. Купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:14
Потребительские цены в еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики ожидали повышение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:14
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 года снизилась на 30,4%,или в 1,4 раза, - до 8,608 млрд руб. по сравнению с 12,371 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 20,6%, до 17,2 млрд руб., сообщила... читать дальше
.31 июля 2020 года 12:07
Бразильская Petrobras в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток в $10,1 млрд по сравнению с прибылью $5,9 млрд годом ранее. При этом $9,7 млрд убытка было получено во втором квартале, следует из отчетности компании. Выручка снизилась с $37,3 млрд до $26,6... читать дальше
.31 июля 2020 года 11:59
Спрос на акции EM (развивающиеся рынки) по-прежнему отсутствует, в бондах наблюдается небольшой интерес, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов,... читать дальше
.31 июля 2020 года 11:52
1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-465 объемом 50 млрд рублей по цене 99,968% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,91% годовых. Дисконтные... читать дальше
.31 июля 2020 года 11:52
По итогам 1-го полугодия французский дом моды Hermes International SCA зафиксировал падение чистой прибыли и выручки на фоне закрытия многих магазинов и приостановки производства из-за пандемии коронавируса. Чистая прибыль компании в январе-июне снизилась до 335 млн... читать дальше
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