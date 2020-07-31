Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 162,9 млрд руб.

31 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 июля по данным на начало операционного дня выросло до 162,9 млрд руб.

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Максимальное значение за месяц (с 1 июля по 31 июля) - 72,8929 руб. за доллар, минимальное значение - 69,3639 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,53 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,89/74,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 86,54/88,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 129 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,03/74,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 19 коп., средний...

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Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. во втором квартале подскочила до $1,1 млрд, или $0,28 в расчете на акцию, по сравнению с $148 млн, или $0,04 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель чистой прибыли включает в... Показатель чистой прибыли включает в... читать дальше

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Большинство рынков акций Западной Европы торгуется в зеленой зоне, благодаря воодушевляющим отчетам компаний, которые нивелируют опасения по поводу восстановления глобальной экономики в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру. При этом... При этом... читать дальше

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оллар США и евро активно растут на "Московской бирже", курс доллара поднялся выше 74 руб. впервые с 14 мая, евро торгуется на максимальных отметках с конца марта. По состоянию на 12:11 мск курс доллара США составил 73,98 руб., что на 81 копейку выше уровня закрытия... По состоянию на 12:11 мск курс доллара США составил 73,98 руб., что на 81 копейку выше уровня закрытия... читать дальше

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Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года рухнула на 12,1% в поквартальном выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя. В первом квартале... читать дальше

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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале 2020 г. почти вдвое. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $5,243 млрд, или $10,3 в расчете на акцию, по сравнению с $2,625 млрд,... читать дальше

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О "Энергоника" 6 августа начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 15%. Купоны квартальные. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 15%. Купоны квартальные. Облигации размещаются в рамках программы биржевых... Облигации размещаются в рамках программы биржевых... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в июле 2020 года выросли на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики ожидали повышение показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 1-м полугодии 2020 года снизилась на 30,4%,или в 1,4 раза, - до 8,608 млрд руб. по сравнению с 12,371 млрд руб. в январе-июне прошлого года, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 20,6%, до 17,2 млрд руб., сообщила... EBITDA сократилась на 20,6%, до 17,2 млрд руб., сообщила... читать дальше

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Бразильская Petrobras в первом полугодии 2020 года получила чистый убыток в $10,1 млрд по сравнению с прибылью $5,9 млрд годом ранее. При этом $9,7 млрд убытка было получено во втором квартале, следует из отчетности компании. Выручка снизилась с $37,3 млрд до $26,6... Выручка снизилась с $37,3 млрд до $26,6... читать дальше

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Спрос на акции EM (развивающиеся рынки) по-прежнему отсутствует, в бондах наблюдается небольшой интерес, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. В целом EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов,... читать дальше

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1 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-465 объемом 50 млрд рублей по цене 99,968% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,91% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,91% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия французский дом моды Hermes International SCA зафиксировал падение чистой прибыли и выручки на фоне закрытия многих магазинов и приостановки производства из-за пандемии коронавируса. Чистая прибыль компании в январе-июне снизилась до 335 млн... Чистая прибыль компании в январе-июне снизилась до 335 млн... читать дальше

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