Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 июля

29 июля. FINMARKET.RU -РФ с 30 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4538,78 (+72,29) руб./грамм; на серебро - 56,52 (+2,08) руб./грамм; на платину - 2194,67 (+53,51) руб./грамм; на палладий - 5271,85 (-2,43) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,97 пункта (0,793%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2918,42 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45643,469 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 323,082 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "ИНГ банк (Евразия)" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении АКРА. По мнению агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем,... По мнению агентства, кредитный рейтинг банка обусловлен адекватным бизнес-профилем,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 318 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3301 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2965 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2965 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,9773 руб. Минимальный курс евро составил 84,77 руб.,... Минимальный курс евро составил 84,77 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1053 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3679 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Инфляция в РФ с 21 по 27 июля осталась на нулевом значении вторую неделю подряд, после 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ускорение роста цен в первую неделю... Ускорение роста цен в первую неделю... читать дальше

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азпромбанк завершил размещение годового выпуска облигаций серии 002Р-15-SBER_CALL_SPREAD объемом 500 млн рублей, реализовав его в полном объеме, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел с 22 по 28 июля. Сбор заявок на выпуск прошел с 22 по 28 июля. Ставка годового купона установлена на... Ставка годового купона установлена на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за нефтью и внешними фондовыми индикаторами в ожидании новостей от Федрезерва США и принятия нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн; В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225... читать дальше

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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, сформировавшемуся в ожидании "голубиных" заявлений по итогам заседания ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный... Программе присвоен идентификационный... читать дальше

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ПАО "Аэрофлот" во 2-м квартале 2020 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 26,156 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью 2,730 млрд руб. в апреле-июне прошлого года, сообщает авиакомпания. За 1-е полугодие "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 42,294 млрд... За 1-е полугодие "Аэрофлот" получил чистый убыток в размере 42,294 млрд... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут после публикации данных Минэнерго США, показавших самое сильное снижение запасов нефти в стране за последние семь месяцев. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, снизились на 10,612 млн баррелей, свидетельствует... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, снизились на 10,612 млн баррелей, свидетельствует... читать дальше

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Мадридский футбольный клуб "Реал" остался самым дорогим брендом в мире футбола в 2020 году, сообщила консалтинговая компания Brand Finance. На вторую позицию вышел другой испанский клуб "Барселона", который обогнал английский "Манчестер Юнайтед" (МЮ). Стоимость "Реала"... Стоимость "Реала"... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" не будет вводить режим неполной рабочей недели в августе, сообщает корпоративное издание компании. "Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и профсоюзный комитет автогиганта постановили отменить с 3 августа по 14 августа 2020 года режим неполной... "Генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин и профсоюзный комитет автогиганта постановили отменить с 3 августа по 14 августа 2020 года режим неполной... читать дальше

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АО "Позитив текнолоджиз" полностью разместило дебютные 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщал "Интерфаксу" организатор предстоящей сделки - "Иволга Капитал", организаторы ориентировались на крупных розничных... Как сообщал "Интерфаксу" организатор предстоящей сделки - "Иволга Капитал", организаторы ориентировались на крупных розничных... читать дальше

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