Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 135,6 млрд руб.

21 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июля по данным на начало операционного дня выросло до 135,6 млрд руб.

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ВЭБ.РФ установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей на уровне 5,74% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,82%... Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,82%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44554,950 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 669,293 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,47 пункта (0,838%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2825,71 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ВТБ разместил 87,35% облигаций серии Б-1-87 на 436,728 млн рублей, а также 42,19% выпуска серии Б-1-90 на 210,933 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 100% от... Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 100% от... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1100 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1433 руб. Минимальный курс юаня составил 10,118 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,118 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 9064 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,0671 руб. Минимальный курс евро составил 80,8525 руб.,... Минимальный курс евро составил 80,8525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8010 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8564 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне подъема внешних фондовых площадок и раллирующей нефти благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса и ожиданиям новых стимулирующих мер в США и в Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения... читать дальше

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ООО "Соллерс-финанс") приобрело в рамках оферты 1 млн 171,482 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 102,75% от номинала, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что компания выставила на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с... Ранее сообщалось, что компания выставила на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с... читать дальше

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тношение долга к ВВП в Великобритании на конец июня 2020 года достигло 99,6%, что является самым высоким показателем с 1961 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Это на 18,9 процентного пункта превышает показатель годом... читать дальше

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Цены на нефть усилили рост и повышаются более чем на 3%, поддержку рынку оказывают новости о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса и согласовании антикризисного плана Евросоюза. Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса,... Согласно публикации в журнале Lancet, вакцина против коронавируса,... читать дальше

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Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшем заседании совета директоров 24 июля, считают аналитики. Мнения экспертов разошлись только относительно шага снижения ставки - на 25 базисных... Мнения экспертов разошлись только относительно шага снижения ставки - на 25 базисных... читать дальше

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ПАО "Россети" 22 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-03, говорится в сообщении компании. Объем выпуска пока не раскрывается. Объем выпуска пока не раскрывается. Организатором выступит... Организатором выступит... читать дальше

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Лондон впервые в истории выбыл из списка 10 наиболее популярных для туризма европейских городов, пишет MarketWatch со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией ForwardKeys. Британская столица, год назад лидировавшая по числу бронирований, переместилась... Британская столица, год назад лидировавшая по числу бронирований, переместилась... читать дальше

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"Газпром" готовит бессрочные облигации для финансирования газификации, заявил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе онлайн-форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса". "Будем (...) искать возможность за счет всех инструментов, включая (...)... читать дальше

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В 1-м полугодии 2020 года объем субсидируемого агрострахования вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). Сборы достигли 2,4 млрд рублей. Так, с начала года в стране было застраховано... Так, с начала года в стране было застраховано... читать дальше

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