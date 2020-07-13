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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,2298 руб., курс евро - 80,2689 руб.
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13 июля 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,2298 руб., курс евро - 80,2689 руб.

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13 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,2298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,45 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на...    читать дальше
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ЦБ поддерживает увеличение лимита ежегодного взноса на ИИС до 3 млн руб.
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Сейчас ликвидность объектов залога со сроком экспозиции не...    читать дальше
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