ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 июля в размере 71,3409 руб.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 71,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,10 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,52 пункта (1,196%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,18 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44803,099 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 584,011 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6756 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9713 руб. Минимальный курс евро составил 79,955 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,955 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2119 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0661 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,0661 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне вместе с Азией, Европой и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на... В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на... читать дальше

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Россия в этом году (с 1 января по 28 июня) экспортировала 3,5 тыс. тонн говядины, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 тыс. тонн), сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС. Стоимость поставок выросла с $5,7 млн до $15,8 млн....

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МИД Великобритании объявил о введении санкций против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человек в связи с "делом Магнитского". В опубликованном британским МИД списке помимо Бастрыкина есть... В опубликованном британским МИД списке помимо Бастрыкина есть... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $173,544 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889... На 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в связи с изменившимися экономическими условиями, спровоцированными пандемией коронавируса, не планирует масштабных сокращений сотрудников, намерена выделять средства на их обучение и повышение квалификации, сообщила пресс-служба полномочного... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Регион-продукт" (Пензенская область) серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-05987-P-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-05987-P-001P-02E. В рамках бессрочной... В рамках бессрочной... читать дальше

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АО "ЛК "Европлан" приобрело в рамках оферты 167 тыс. 799 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 3,35% выпуска. Агентом по... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 3,35% выпуска. Агентом по... читать дальше

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Фондовые индексы США повышаются, продолжая ралли прошлой недели, несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Инвесторы сосредоточили внимание на экономических данных и перспективах введения новых стимулирующих мер со стороны правительств и центральных... Инвесторы сосредоточили внимание на экономических данных и перспективах введения новых стимулирующих мер со стороны правительств и центральных... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В мае его значение составило 45,4 пункта. Июньский скачок сразу на 11,7 пункта стал... Июньский скачок сразу на 11,7 пункта стал... читать дальше

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Министерство экономики и финансов Московской области 9 июля с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии 34014 объемом до 28 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки... Ориентир ставки... читать дальше

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Полное восстановление мировой экономики после сильного спада на фоне вспышки коронавируса исключено в этом году. В 2021 году перспективы восстановления во многом будут зависеть от того, что происходит сейчас, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, такой сценарий мало кто мог... читать дальше

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