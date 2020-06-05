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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,5997 руб.
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05 июня 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,5997 руб.

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5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5997 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,24 руб., максимальный - 68,9 руб. Было заключено 20028 сделок. Объем торгов составил 54207,08 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,455 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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