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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9482 руб.
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28 мая 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9482 руб.

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28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9482 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,61 руб., максимальный - 71,2 руб. Было заключено 13556 сделок. Объем торгов составил 41171,23 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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