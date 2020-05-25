ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,8804 руб., курс евро - 78,4431 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,66 коп.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,8804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,64 коп.

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Пока нет предпосылок для снятия ограничений на поездки за границу, так как их поддерживают все страны мира, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать -... "Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать -... читать дальше

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Столичный бюджет может недополучить до 600 млрд рублей в этом году, но есть резерв прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Так, по утвержденному бюджету Москвы, расходная часть... "Так, по утвержденному бюджету Москвы, расходная часть... читать дальше

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Из-за падения на фоне пандемии коронавируса доходов туристической отрасли без работы могут остаться 2,5 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Одна из самых наиболее пострадавших отраслей, которая понесла колоссальные убытки - наш отечественный туризм.... "Одна из самых наиболее пострадавших отраслей, которая понесла колоссальные убытки - наш отечественный туризм.... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал смягчение действующих ограничений в городе ближайшее время. "В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее... "В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее... читать дальше

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Двадцать три субъекта РФ готовы к переходу на первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определиои... "Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определиои... читать дальше

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Нефтяной рынок может сбалансироваться уже в июне-июле благодаря снижению добычи в ОПЕК+ и других странах производителях, а также восстановлению спроса, передал "Интерфаксу" слова министра энергетики РФ Александра Новака источник, знакомый с ходом заседания рабочей группы... читать дальше

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5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-419 на 11 млрд 126 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Американская валюта в понедельник дорожает в паре с китайским юанем на фоне растущей напряженности в отношениях двух стран. Курс доллара США относительно юаня поднялся на 0,08%, до 7,1362 юаня. Китайская нацвалюта в ходе торгов в Шанхае в понедельник опускалась до... Курс доллара США относительно юаня поднялся на 0,08%, до 7,1362 юаня. Китайская нацвалюта в ходе торгов в Шанхае в понедельник опускалась до... читать дальше

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В этом году загрузка гостиниц Москвы и Петербурга даже в высокий сезон не превысит 40%, считает гендиректор компании Ales Capital Андрей Дегтярев. "Мы ждем легкого оживления в гостиничном сегменте в июне и плавное восстановление туристического потока с июля. В основном... "Мы ждем легкого оживления в гостиничном сегменте в июне и плавное восстановление туристического потока с июля. В основном... читать дальше

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Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Азия в 21-м веке будет играть все более значительную роль в международных делах. "Во-первых, мы живем в мире без лидеров, в котором Азия будет играть все более важную роль в экономическом... "Во-первых, мы живем в мире без лидеров, в котором Азия будет играть все более важную роль в экономическом... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,84 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2745,52 (+1,33%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к моменту принятия правительством РФ важных решения для топливной отрасли - снижение нормативов биржевых продаж и запрета импорта нефтепродуктов - локально стабилизировались после целого месяца роста. При этом... При этом... читать дальше

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сбанк (MOEX: ROSB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-07 со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 5,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к... Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше

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АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 19-го купона облигаций 4-й серии и 6-й серии в размере 8,50% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Облигации 4-й и 6-й серии объемом 5 млрд рублей каждый выпуск и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка... Облигации 4-й и 6-й серии объемом 5 млрд рублей каждый выпуск и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,67/72,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...

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Российские банки приняли почти 85 тыс. заявок на ипотеку под 6,5% годовых за месяц со старта программы, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Программа ипотеки с господдержкой увеличила спрос на жилье, уже можно говорить о ее... читать дальше

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