Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,7623 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7623 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,33 руб., максимальный - 72,1125 руб. К этому времени была заключена 53291 сделка. Объем торгов составил 209123,97 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,8025 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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