Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0565 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0565 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9936 руб., максимальный - 10,1049 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 254,26 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,0585 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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